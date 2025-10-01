La Selección Mexicana protagonizó este miércoles por la tarde su segunda presentación en el Mundial Sub-20 2025, y logró un merecido resultado en el tramo final del juego: el ‘Tri’ igualó por 2-2 con España, y de este modo llegará a la última jornada de la fase de grupos con posibilidades concretas de sacar boleto a octavos de final.

En el encuentro del día de la fecha, la escuadra nacional se había puesto en ventaja gracias al gol de Gilberto Mora, el máximo talento con el que cuenta la delegación mexicana, que tras una buena combinación definió ante la salida del portero. Sin embargo, antes del entretiempo los españoles pusieron el marcador en tablas con un potente remate de Pablo García de media distancia.

Las demás emociones llegaron en la agonía del partido. Primero, luego de un penal pitado por el juez argentino Darío Herrera, Iker Bravo dio vuelta el marcador para España, que imaginaba que se quedaba con el triunfo. Pese a ello, la joya de México tenía otros planes: otra vez Gilberto Mora con un tiro cruzado marcó su doblete y dejó con vida al elenco tricolor.

Gilberto Mora, la gran figura del empate entre México y España.

Con esta igualdad ante España, México sumó un punto más tras el empate obtenido en el debut, y quedó en la 2° posición del Grupo C, con dos unidades, a dos del líder, que jugará dentro de un rato. Por su parte, los europeos fueron marginados al cuarto y último lugar de la tabla de la zona, con un punto cosechado en el torneo.

Desafortunadamente, el sorteo no fue grato con la Selección Mexicana: le tocó el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial Sub-20, compartiéndolo con Brasil, España y Marruecos, tres potencias en esta categoría de juveniles. Sin embargo, pese a esa adversidad, alcanzarán la fecha decisiva de esta primera ronda con chances reales de calificar a la siguiente instancia del certamen.

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo C del Mundial Sub-20 2025:

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Sub-20 2025?

La Selección Mexicana disputará su próximo partido este sábado 4 de octubre, en el Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile), cuando enfrente a Marruecos, desde las 14.00 horas del Centro de México -17.00 hora local-, por la jornada 3 del Grupo C de este Mundial Sub-20. El ‘Tri’ jugará en simultáneo al otro juego decisivo de la zona, que será entre España y Brasil.