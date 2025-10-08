Este martes la Selección Mexicana consiguió vencer a Chile, los anfitriones, del Mundial Sub 20 en los Octavos de Final. De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Arce logró clasificarse hasta los Cuartos donde espera a que Argentina y Nigeria disputen su partido hoy miércoles 8 de octubre, para conocer al próximo rival de la competencia. La escuadra nacional se medirá a quien resulte ganador el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas del centro de México por su boleto a las Semifinales.

Publicidad

Publicidad

Una de las cosas que llamó la atención es que hay varios jugadores que la están rompiendo con este equipo y que en sus clubes de la Liga MX suelen ser banca, pero hay otros a los que benefició la regla de menores y ahora les permite tener un mejor nivel ante la competencia. Tal fue el caso de los chilenos, quienes admitieron que el hecho de que la mayoría de futbolistas estuviera en Primera División les daba una superioridad en el partido y fue algo que se pudo ver en la segunda parte del encuentro.

Clubes como América, Atlético San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Querétaro y Necaxa son de los pocos conjuntos que no tienen ningún seleccionado en este equipo. Extrañamente la mayoría de estos ya tiene cumplidos los minutos de menores en primera división o están muy cerca de conseguirlo, pero en su mayoría sólo se hace por cumplir con el requisito que implementa la FMF, y muchos de ellos han mostrado su desacuerdo con que exista, aún cuando se está viendo que genera resultados. Es por eso que hoy conoceremos a qué equipo pertenecen los que están llegando al quinto partido en el Mundial Sub 20.

ver también ¿Será rival de México? La reacción de la afición de Argentina a un posible cruce en el Mundial Sub-20

¿De qué equipos son los seleccionados Sub 20?

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Publicidad

Publicidad

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Mediocampistas

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

ver también Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 tras la paliza de México ante Chile

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 tras la paliza de México ante Chile

¿Qué equipo aporta más seleccionados?

Durante esta convocatoria el conjunto de la Liga MX que más aporta jugadores a este conjunto es precisamente Cruz Azul, que dentro de la competencia en México es de los últimos tres clubes que aún no cumplen con esta regla de menores. Nicolás Larcamón debe hasta el momento 436 minutos para poder superar lo impuesto. Pese a que Ochoa es un arquero que no suma minutos con la plantilla celeste ha sido muy efectivo con la Sub 20 y ante los constantes errores que se han evidenciado de Kevin Mier, podría ser una opción.