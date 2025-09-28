Este domingo 28 de septiembre comienza la andadura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. La edición de este año se disputa en Chile y el Tri hará su debut frente a Brasil, en un partido que inicia a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por el lado de Brasil, la Canarinha podría presentar un plantel mucho más poderoso pero jugadores como Estevao del Chelsea, Endrick del Real Madrid y Vitor Roque del Palmeiras no fueron cedidos por sus clubes. De todos modos, no deja de ser una de las selecciones más grandes del mundo.

Por su parte, México tiene un grupo complejo en la previa con Brasil, España y Marruecos, pero el Tri cuenta con grandes jugadores liderados por Gilberto Mora y Obed Vargas y espera iniciar el Mundial Sub-20 con una victoria que le daría mucha confianza.

La probable alineación de Brasil

Felipe Longo

Igor

Yago Teodoro

Jair

Arthur Dias

Paulinho

Gabriel Moscardo

Gustavo Prado

Pedrinho

Alisson

Ryan

La probable alineación de México