Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Las alineaciones de Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 2025

La Selección Mexicana debuta este domingo en el torneo frente a Brasil. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

México debuta en el Mundial Sub20
© Imago7México debuta en el Mundial Sub20

Este domingo 28 de septiembre comienza la andadura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. La edición de este año se disputa en Chile y el Tri hará su debut frente a Brasil, en un partido que inicia a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por el lado de Brasil, la Canarinha podría presentar un plantel mucho más poderoso pero jugadores como Estevao del Chelsea, Endrick del Real Madrid y Vitor Roque del Palmeiras no fueron cedidos por sus clubes. De todos modos, no deja de ser una de las selecciones más grandes del mundo.

¿Brasil vs. México va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego por el Mundial Sub-20 2025

ver también

¿Brasil vs. México va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego por el Mundial Sub-20 2025

Por su parte, México tiene un grupo complejo en la previa con Brasil, España y Marruecos, pero el Tri cuenta con grandes jugadores liderados por Gilberto Mora y Obed Vargas y espera iniciar el Mundial Sub-20 con una victoria que le daría mucha confianza.

Publicidad

La probable alineación de Brasil

  • Felipe Longo
  • Igor
  • Yago Teodoro
  • Jair
  • Arthur Dias
  • Paulinho
  • Gabriel Moscardo
  • Gustavo Prado
  • Pedrinho
  • Alisson
  • Ryan

La probable alineación de México

  • Emmanuel Ochoa
  • Everardo López
  • César Bustos
  • Diego Ochoa
  • Rodrigo Pachuca
  • Obed Vargas
  • Iker Fimbres
  • Diego Sánchez
  • Yael Padilla
  • Hugo Camberos
  • Gilberto Mora
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Olvidable debut para Guillermo Ochoa en Chipre con AEL Limassol: 5 goles recibidos
Mexicanos en el extranjero

Olvidable debut para Guillermo Ochoa en Chipre con AEL Limassol: 5 goles recibidos

Hugo Sánchez apuntó contra el futbol mexicano por no apoyar a Memo
Liga MX

Hugo Sánchez apuntó contra el futbol mexicano por no apoyar a Memo

'Chaco' reveló la verdad sobre Santiago Giménez y el Milan
Mexicanos en el extranjero

'Chaco' reveló la verdad sobre Santiago Giménez y el Milan

¿Juega Santi Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli
Futbol Internacional

¿Juega Santi Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo