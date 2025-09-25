La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para disputar el Mundial que se llevará a cabo en Chile y que comenzará este fin de semana. Las expectativas son muy altas en torno al combinado nacional, ya que cuenta con varias promesas que podrían dar que hablar y llevar al país a lo más alto en esta competición.

El debut de México será este domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas de la CDMX, cuando se mida ante la poderosa Selección de Brasil por la primera jornada del torneo internacional. Será un partido muy exigente y una gran prueba para los dirigidos en su arranque mundialista.

Luego de ese compromiso, la Selección Mexicana continuará con su camino en el Grupo enfrentando a España el 1 de octubre, otro de los rivales más complicados del certamen. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de octubre, cuando se cruce con Marruecos en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Mientras tanto, el entrenador ya tendría en mente una alineación muy competitiva, con varias figuras destacadas que podrían ser titulares en el debut ante Brasil y también en los siguientes encuentros. La ilusión es grande y este grupo de futbolistas buscará dar la sorpresa.

La mega alineación de México

Emmanuel Ochoa

Everardo López

César Bustos

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Obed Vargas

Iker Fimbres

Diego Sánchez

Yael Padilla

Hugo Camberos

Gilberto Mora

Todos los convocados de México para el Mundial Sub-20

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Mediocampistas

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos)

Hugo Camberos (Chivas)

