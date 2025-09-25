La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para disputar el Mundial que se llevará a cabo en Chile y que comenzará este fin de semana. Las expectativas son muy altas en torno al combinado nacional, ya que cuenta con varias promesas que podrían dar que hablar y llevar al país a lo más alto en esta competición.
El debut de México será este domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas de la CDMX, cuando se mida ante la poderosa Selección de Brasil por la primera jornada del torneo internacional. Será un partido muy exigente y una gran prueba para los dirigidos en su arranque mundialista.
Luego de ese compromiso, la Selección Mexicana continuará con su camino en el Grupo enfrentando a España el 1 de octubre, otro de los rivales más complicados del certamen. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de octubre, cuando se cruce con Marruecos en busca de la clasificación a la siguiente ronda.
Mientras tanto, el entrenador ya tendría en mente una alineación muy competitiva, con varias figuras destacadas que podrían ser titulares en el debut ante Brasil y también en los siguientes encuentros. La ilusión es grande y este grupo de futbolistas buscará dar la sorpresa.
La mega alineación de México
- Emmanuel Ochoa
- Everardo López
- César Bustos
- Diego Ochoa
- Rodrigo Pachuca
- Obed Vargas
- Iker Fimbres
- Diego Sánchez
- Yael Padilla
- Hugo Camberos
- Gilberto Mora
Todos los convocados de México para el Mundial Sub-20
Porteros
- Pablo Lara (Pumas)
- Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
- Juan Liceaga (Tapatío)
Defensas
- Everardo López (Toluca)
- Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
- Diego Ochoa (Juárez)
- Rodrigo Pachuca (Puebla)
- César Bustos (Rayados)
Mediocampistas
- Diego Sánchez (Tigres)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- César Garza (Dundee)
- Iker Fimbres (Rayados)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Alexéi Domínguez (Pachuca)
- Amaury Morales (Cruz Azul)
Delanteros
- Yael Padilla (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Oswaldo Virgen (Toluca)
- Mateo Levy (Cruz Azul)
- Tahiel Jiménez (Santos)
- Hugo Camberos (Chivas)