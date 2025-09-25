Es tendencia:
La mega alineación con la que podría afrontar México la Copa del Mundo Sub-20 frente a Brasil, España y Marruecos

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para su debut en la competición internacional que comienza este fin de semana.

Por Ramiro Canessa

México debuta en el Mundial Sub-20.
© Getty ImagesMéxico debuta en el Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para disputar el Mundial que se llevará a cabo en Chile y que comenzará este fin de semana. Las expectativas son muy altas en torno al combinado nacional, ya que cuenta con varias promesas que podrían dar que hablar y llevar al país a lo más alto en esta competición.

El debut de México será este domingo 28 de septiembre, a las 17:00 horas de la CDMX, cuando se mida ante la poderosa Selección de Brasil por la primera jornada del torneo internacional. Será un partido muy exigente y una gran prueba para los dirigidos en su arranque mundialista.

Luego de ese compromiso, la Selección Mexicana continuará con su camino en el Grupo enfrentando a España el 1 de octubre, otro de los rivales más complicados del certamen. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de octubre, cuando se cruce con Marruecos en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Mientras tanto, el entrenador ya tendría en mente una alineación muy competitiva, con varias figuras destacadas que podrían ser titulares en el debut ante Brasil y también en los siguientes encuentros. La ilusión es grande y este grupo de futbolistas buscará dar la sorpresa.

La mega alineación de México

  • Emmanuel Ochoa
  • Everardo López
  • César Bustos
  • Diego Ochoa
  • Rodrigo Pachuca
  • Obed Vargas
  • Iker Fimbres
  • Diego Sánchez
  • Yael Padilla
  • Hugo Camberos
  • Gilberto Mora

Todos los convocados de México para el Mundial Sub-20

Porteros

  • Pablo Lara (Pumas)
  • Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
  • Juan Liceaga (Tapatío)
Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
  • Diego Ochoa (Juárez)
  • Rodrigo Pachuca (Puebla)
  • César Bustos (Rayados)

Mediocampistas

  • Diego Sánchez (Tigres)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • César Garza (Dundee)
  • Iker Fimbres (Rayados)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Alexéi Domínguez (Pachuca)
  • Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

  • Yael Padilla (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Oswaldo Virgen (Toluca)
  • Mateo Levy (Cruz Azul)
  • Tahiel Jiménez (Santos)
  • Hugo Camberos (Chivas)
ramiro canessa
Ramiro Canessa
