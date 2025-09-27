La Selección Mexicana se prepara para una cita histórica y tendrá este domingo su presentación oficial en el Mundial Sub-20 2025: la escuadra nacional iniciará su camino en el torneo más prestigioso de la categoría, midiéndose ni más ni menos que ante Brasil, otra de las grandes candidatas a quedarse con el título. A continuación, repasa los detalles del encuentro.

El ‘Tri’ comparte grupo con la ‘Canarinha’, y también con España y Marruecos, tres rivales fuertes con los que integra la Zona C. Su estreno será ante la ‘Verdeamarella’, que viene de ser campeón del Sudamericano, torneo que le permitió sacar pasaje a esta competencia, dejando en el segundo lugar a Argentina, otra de sensacionales talentos.

Por su parte, el combinado nacional de México se clasificó a este campeonato intercontinental gracias a haber sido campeón del torneo sub-20 de la Concacaf, donde derrotó en la final a los Estados Unidos para conquistar el trofeo, finalizó como el único invicto y obtuvo de esta manera el boleto al Mundial de la categoría.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. México por el Mundial Sub-20?

El partido Brasil vs. México se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre, con sede en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile), desde las 17.00 horas del Centro de México -20.00 hora local-, por la jornada 1 del Grupo C de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

¿Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 va por TV abierta?

El partido Brasil vs. México, afortunadamente para los aficionados que sigan el encuentro desde suelo mexicano, sí se podrá seguir por televisión abierta. Habrá dos canales gratuitos para sintonizar el debut de la Selección Mexicana en el torneo internacional juvenil, que compraron los derechos de transmisión.

¿Qué canal transmite Brasil vs. México por el Mundial Sub-20?

El partido Brasil vs. México contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio mexicano, de manera exclusiva, de las pantallas de Canal 5 y TUDN (televisión) y de la plataforma paga ViX Premium (streaming). Las tres señales que habitualmente pasan los juegos de la Liga MX transmitirán también los encuentros de esta Copa del Mundo.

