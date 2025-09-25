Se viene del debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial 2025 de Chile. El combinado juvenil del Tri será comandado por Eduardo Arce y hará su estreno este domingo 28 de septiembre ante nada más y nada menos que Brasil, potencia que suele ser candidato en este tipo de torneos por su histórico talento juvenil.
Ahora bien, es importante mencionar que la Verdeamarela no viaja a Chile con todo su potencial. Por edad, Brasil podría contar en su seleccionado Sub-20 con figuras de la talla de Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea) o Vitor Roque (Palmeiras). Sin embargo, todas estas figuras no estarán presentes debido a que sus clubes no los prestaron.
No obstante, la Canarinha tiene otros nombres peligrosos que sí estarán en el Mundial Sub-20 2025 y de los que México deberá tener cuidado en el debut. Cabe recordar que el Tri comparte el Grupo C no solo con Brasil, sino también con España y Marruecos, así que el margen de error es casi nulo si quiere avanzar a la siguiente instancia.
La lista de convocados de Brasil para el Mundial Sub-20 (@CBF_Futebol)
Los mejores jugadores de Brasil Sub-20
- Deivid Washington: Delantero del Chelsea, con experiencia en Europa y gran proyección. Es rápido, potente y tiene buen olfato goleador.
- Pedrinho: El 10 del equipo. Muy habilidoso, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar ocasiones de gol.
- Wesley: Delantero con buen físico y definición, suele ser referencia en el área.
- Gustavo Prado: Puede jugar como extremo o mediapunta, desequilibrante en velocidad.
- Coutinho: Es el mediocampista encargado de manejar el juego desde el medio, con buena visión y capacidad para asistir.
Pedrinho y Deivid Washington en la Selección de Brasil (Foto: Instagram @deividwashington_)
Fecha y hora de los partidos de México en el Mundial Sub-20
- México vs. Brasil el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
- México vs. España el 30 de septiembre a las 14:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
- México vs. Marruecos el 3 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.
ver también
Confirmado: México y Argentina jugarán un amistoso en 2026 en la antesala del Mundial