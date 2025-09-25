Se viene del debut de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial 2025 de Chile. El combinado juvenil del Tri será comandado por Eduardo Arce y hará su estreno este domingo 28 de septiembre ante nada más y nada menos que Brasil, potencia que suele ser candidato en este tipo de torneos por su histórico talento juvenil.

Ahora bien, es importante mencionar que la Verdeamarela no viaja a Chile con todo su potencial. Por edad, Brasil podría contar en su seleccionado Sub-20 con figuras de la talla de Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea) o Vitor Roque (Palmeiras). Sin embargo, todas estas figuras no estarán presentes debido a que sus clubes no los prestaron.

No obstante, la Canarinha tiene otros nombres peligrosos que sí estarán en el Mundial Sub-20 2025 y de los que México deberá tener cuidado en el debut. Cabe recordar que el Tri comparte el Grupo C no solo con Brasil, sino también con España y Marruecos, así que el margen de error es casi nulo si quiere avanzar a la siguiente instancia.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial Sub-20 (@CBF_Futebol)

Los mejores jugadores de Brasil Sub-20

Deivid Washington : Delantero del Chelsea, con experiencia en Europa y gran proyección. Es rápido, potente y tiene buen olfato goleador.

: Delantero del Chelsea, con experiencia en Europa y gran proyección. Es rápido, potente y tiene buen olfato goleador. Pedrinho : El 10 del equipo. Muy habilidoso, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar ocasiones de gol.

: El 10 del equipo. Muy habilidoso, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar ocasiones de gol. Wesley : Delantero con buen físico y definición, suele ser referencia en el área.

: Delantero con buen físico y definición, suele ser referencia en el área. Gustavo Prado : Puede jugar como extremo o mediapunta, desequilibrante en velocidad.

: Puede jugar como extremo o mediapunta, desequilibrante en velocidad. Coutinho: Es el mediocampista encargado de manejar el juego desde el medio, con buena visión y capacidad para asistir.

Pedrinho y Deivid Washington en la Selección de Brasil (Foto: Instagram @deividwashington_)

Fecha y hora de los partidos de México en el Mundial Sub-20

México vs. Brasil el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.

en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. México vs. España el 30 de septiembre a las 14:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.

en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. México vs. Marruecos el 3 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.