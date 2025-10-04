Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20 2025

México busca la clasificación a los octavos de final del torneo. Los titulares de ambas selecciones.

Por Patricio Hechem

Este sábado 4 de octubre se define todo en el Grupo C del Mundial Sub-20, aunque en este caso ambas selecciones se encuentran en actualidades distintas. México y Marruecos se enfrentan en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en Valparaíso, Chile.

Por el lado del Tri, la Selección Mexicana viene de empatar 2-2 con España en la segunda jornada. El equipo liderado por Gilberto Mora igualó en los primeros dos encuentros y una victoria frente a Marruecos le daría la clasificación a los octavos de final del torneo.

Quién es el árbitro de México vs. Marruecos por la fase de grupos del Mundial Sub-20 2025 en Chile

Por su parte, Marruecos le ganó tanto a España como a Brasil y ya se aseguró el primer puesto del Grupo C. Por este motivo, se espera que la selección africana utilice varios suplentes en este partido y esto podría favorecer a México en busca de su clasificación.

La probable alineación de México

  • Emmanuel Ochoa
  • Everardo López
  • Diego Sánchez
  • Diego Ochoa
  • Rodrigo Pachuca
  • Obed Vargas
  • Elías Montiel
  • Gilberto Mora
  • César Garza
  • Alexei Domínguez
  • Yael Padilla
  • Tahiel Jimenez
La probable alineación de Marruecos

  • Benchaouch
  • Ali Maamar
  • Ismael Baouf
  • Ismail Bakhty
  • Fouad Zahouani
  • Hossam Essadak
  • Yassine Khalifi
  • Othmane Maamma
  • Saad El Haddad
  • Gessime Yassine
  • Yassir Zabiri
