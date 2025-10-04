Las alineaciones de México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20 2025

Este sábado 4 de octubre se define todo en el Grupo C del Mundial Sub-20, aunque en este caso ambas selecciones se encuentran en actualidades distintas. México y Marruecos se enfrentan en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en Valparaíso, Chile.
Por el lado del Tri, la Selección Mexicana viene de empatar 2-2 con España en la segunda jornada. El equipo liderado por Gilberto Mora igualó en los primeros dos encuentros y una victoria frente a Marruecos le daría la clasificación a los octavos de final del torneo.
Por su parte, Marruecos le ganó tanto a España como a Brasil y ya se aseguró el primer puesto del Grupo C. Por este motivo, se espera que la selección africana utilice varios suplentes en este partido y esto podría favorecer a México en busca de su clasificación.
La probable alineación de México
- Emmanuel Ochoa
- Everardo López
- Diego Sánchez
- Diego Ochoa
- Rodrigo Pachuca
- Obed Vargas
- Elías Montiel
- Gilberto Mora
- César Garza
- Alexei Domínguez
- Yael Padilla
- Tahiel Jimenez
La probable alineación de Marruecos
- Benchaouch
- Ali Maamar
- Ismael Baouf
- Ismail Bakhty
- Fouad Zahouani
- Hossam Essadak
- Yassine Khalifi
- Othmane Maamma
- Saad El Haddad
- Gessime Yassine
- Yassir Zabiri