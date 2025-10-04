Las alineaciones de México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20 2025

Este sábado 4 de octubre se define todo en el Grupo C del Mundial Sub-20, aunque en este caso ambas selecciones se encuentran en actualidades distintas. México y Marruecos se enfrentan en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en Valparaíso, Chile.

Por el lado del Tri, la Selección Mexicana viene de empatar 2-2 con España en la segunda jornada. El equipo liderado por Gilberto Mora igualó en los primeros dos encuentros y una victoria frente a Marruecos le daría la clasificación a los octavos de final del torneo.

Por su parte, Marruecos le ganó tanto a España como a Brasil y ya se aseguró el primer puesto del Grupo C. Por este motivo, se espera que la selección africana utilice varios suplentes en este partido y esto podría favorecer a México en busca de su clasificación.

La probable alineación de México

Emmanuel Ochoa

Everardo López

Diego Sánchez

Diego Ochoa

Rodrigo Pachuca

Obed Vargas

Elías Montiel

Gilberto Mora

César Garza

Alexei Domínguez

Yael Padilla

Tahiel Jimenez

La probable alineación de Marruecos