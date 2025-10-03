La Selección Mexicana Sub-20 disputa este sábado un partido fundamental en el Mundial frente a Marruecos. Es la última posibilidad del Tri para clasificar a los octavos de final del certamen después de lo que fueron los empates con Brasil y España en las dos primeras jornadas.

Publicidad

Publicidad

Gilberto Mora es la gran figura de la Selección Mexicana Sub-20 y la joya de Xolos convirtió un doblete frente a España en el partido del miércoles pasado. El joven de 16 años ha ido captando la atención de muchos países fuera de México y este certamen ha potenciado esto.

ver también Ni Manchester United, ni Real Madrid: el poderoso equipo europeo que monitorea a Gilberto Mora

Recordemos que el Mundial Sub-20 se está disputando en Chile. Dicho país ha tenido muchos problemas en su equipo en los últimos años porque no pudo reinventarse tras la famosa Generación Dorada. En este sentido, desde la prensa local elogiaron a Gilberto Mora y el trabajo de juveniles de México.

“Hace años hemos halagado y glorificado a un jugador que era lo contrario que pedimos hoy en día, el creativo, el Mora de México, que lo vi con la selección adulta. Ante España hizo dos goles. Un jugador con 17 años ya titular con la Selección Mexicana. Ese jugador distinto no lo tenemos“, dijo Leonardo Véliz, exentrenador del Sub-20 de Chile.

Publicidad

Publicidad

Gilberto Mora convirtió un doblete ante España (JAM Media)

“Nosotros vanagloriamos a un jugador que apodamos el King (Arturo Vidal), el todoterreno, que es lo contrario a lo que pedimos en el futbol chileno. Hoy en día si pedimos un jugador corajudo todos lo tienen. Esa figura nos cuesta encontrarla”, agregó el exjugador en el programa ‘Los Tenores’.

Gilberto Mora cumple 17 años el próximo 14 de octubre y todo indica que disputará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Además, lo más probable es que más pronto que tarde la joya sea fichada por una potencia de Europa para continuar en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gilberto Mora

Gilberto Mora debutó con Xolos en 2024 con tan solo 15 años. Desde ese momento, el futbolista convirtió 7 goles en 41 partidos disputados. Por su parte, el joven hasta el momento tuvo 3 presencias con la Selección Mayor, pero ya ganó la Copa Oro 2025 y apunta a estar en el Mundial 2026.