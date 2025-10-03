Por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Grupo C del Mundial Sub-20 disputado en Chile, la Selección Mexicana se verá las caras con Marruecos, el equipo que sorprendió tras las victorias ante España y Brasil y, no solo llega clasificado a Octavos de Final al partido, sino que además ya aseguró el liderato.

Y es que con dos victorias en dos partidos, los africanos le sacaron 4 puntos de distancia con 3 en juego a precisamente el Tri, que es el escolta de la zona con 2 unidades. El grupo lo cierran españoles y brasileños, que chocarán entre sí en la última fecha, con apenas una unidad.

Sin dudas es un partido importante más para México que para Marruecos, por lo que el cuadro nacional irá por la victoria para asegurar el segundo lugar. Además lo que hagan los dos equipos, también será importante lo que haga el arbitraje de turno.

Irfan Peljto durante la Final de UEFA Conference League entre Chelsea y Betis. [Foto: Getty Images]

En este caso el asignado es Irfan Peljto, árbitro bosnio de 41 años. Será el tercer duelo que dirigirá en este torneo juvenil tras el Chile 2-1 Nueva Zelanda del Grupo A y el Corea del Sur 0-0 Paraguay del Grupo B. Es un juez que tiene mucho recorrido, donde se destaca la Final arbitrada entre Chelsea y Betis por la UEFA Conference League 2024-25.

Incluso hace unos días dirigió el debut del Real Madrid y Marsella en la actual UEFA Champions League 2025-26, por lo que es un árbitro que UEFA y FIFA confían, y por esa buena labor fue designado por el ente europeo para que represente a Europa en el certamen.

¿Cómo es la terna arbitral completa para el México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20?

Cabe destacar que Peljto estará acompañado por sus compatriotas Senad Ibrisimbegovic y Davor Beljo, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los portugueses Joao Pinheiro y Bruno Jesus fungirán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

