El partido de cuartos de final entre la Selección Mexicana y Argentina en el Mundial Sub-20 fue tan picante como se esperaba e imaginaba en la previa. El roce estuvo presente en todo momento y los ánimos se terminaron calentando sobre el final. Esto, debido ciertas jugadas polémicas que dejaron con mucha molestia a la banca del Tri.

Todas las polémicas de México vs. Argentina

El encuentro culminó 2-0 a favor de Argentina y con dos expulsados para México, pero los jóvenes del seleccionado nacional perdieron la compostura luego de que no les pitaran un penal que generó mucha discusión. Luego de un jugada dividida cerca del final de la segunda mitad, se hizo presente la tarjeta verde que le solicita al réferi acercarse al VAR a revisar la acción. Una vez que el árbitro expresó que se había tratado de un contacto normal de juego, las cosas cambiaron para mal.

Minutos después y con México yendo con todo lo que tenía a buscar el descuento, un choque muy fuerte y malintencionado sobre Gilberto Mora por parte de Mateo Silvetti desató nuevamente la polémica. Una vez disuelto el conflicto, el entrenador argentino, Diego Placente, mostró la tarjeta verde pidiendo una revisión que terminó por decretar la expulsión a Diego Ochoa, quien rec

Apenas unos instantes posteriores, Tahiel Giménez arremetió con un codazo artero contra un defensa argentino. En primera instancia el árbitro marroquí, Jalal Jayed, le mostró solamente la tarjeta amarilla, pero desde la banca argentina volvieron a solicitar la revisión. La imagen era indisimulable y al réferi no le quedó otra opción que expulsarlo.

Claro, el fastidio generalizado venía de arrastre desde el primer tiempo por una jugada en la que todo México pidió penal sobre Mora. Aunque el árbitro la chequeó, decidió que no había suficiente fuerza en el contacto como para determinar que se debía reanudar con el tiro desde los 12 pasos. Una jornada polémica…

