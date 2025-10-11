Por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025, disputado en Chile, la Selección Mexicana se mide ante Argentina por un lugar en las Semifinales. Todo inició con el pie izquierdo para el Tri tras el gol de Maher Carrizo a los 9 minutos del primer tiempo.

Pero este gol en contra pudo haberse evitado de no ser porque al momento del gol México tenía 10 jugadores en cancha. Antes del gol de los argentinos, el futbolista Alexei Domínguez debió ser retirado en camilla luego de ser empujado por Julio Soler.

El jugador se dobló el tobillo y no pudo continuar, ingresando Hugo Camberos en su lugar. En el momento, las cámaras de televisión lo captaron llorando y lamentándose al momento de abandonar el campo de juego. Para el Tri fue una noticia doble porque para colmo llegó el gol argentino después.

Ahora, se deberán hacer estudios para con el joven jugador para ver la gravedad de la lesión. Por otro lado, habrá que ver también el tiempo de recuperación, ya sea si el combinado nacional sigue avanzando en el torneo o pensando en la vuelta con Pachuca.

¿Cómo fue el Mundial Sub-20 de Alexei Domínguez con la Selección Mexicana?

El atacante de 20 años fue titular en 4 de los 5 partidos de México. Jugó todos menos contra Marruecos, donde fue suplente y no entró. Disputó todo el partido ante Brasil, 57 minutos ante España, 78 ante Chile y los minutos de hoy ante Argentina. Marcó un gol y una asistencia.