Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB-20

¿Por qué Chile clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20 con tres puntos en su grupo?

México se medirá ante el anfitrión en la competición internacional y este es el motivo por el cuál clasificaron a octavos de final.

Por Ramiro Canessa

Chile, rival de México, clasificó con tres puntos.
© JAM MEDIAChile, rival de México, clasificó con tres puntos.

Muchos esperaban que la Selección Mexicana se quedara fuera del Mundial Sub-20 2025 en fase de grupos, ya que le tocó un grupo muy complicado con selecciones muy fuertes, ante las que podía perder tranquilamente. Sin embargo, el equipo que dirige Eduardo Arce estuvo a la altura de las circunstancias y dio la sorpresa al clasificarse en segundo lugar sin perder ningún encuentro.

Publicidad
Con Lamine Yamal y Franco Mastantuono: La mega alineación con las estrellas ausentes en el Mundial Sub-20 2025

ver también

Con Lamine Yamal y Franco Mastantuono: La mega alineación con las estrellas ausentes en el Mundial Sub-20 2025

En el debut, México igualó 2-2 ante Brasil. En el segundo partido volvió a empatar con el mismo marcador ante España y, en la tercera jornada, logró vencer 1-0 a Marruecos con un gol de Gilberto Mora, asegurando su paso a la próxima instancia de la competición

Hoy, el Tri se juega su permanencia en el torneo y su clasificación a los cuartos de final frente al anfitrión, Chile. El encuentro está programado para las 17:00 horas de la CDMX y promete ser un duelo intenso. El que gane se medirá ante Argentina o Nigeria.

Lo más curioso es que Chile logró estar en octavos de final, siendo segundo de su grupo por detrás de Japón, sumando tan solo tres puntos y habiendo perdido dos partidos, pero un criterio especial le permitió avanzar y convertirse en rival de México.

Publicidad
La IA advirtió el resultado de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20

ver también

La IA advirtió el resultado de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20

¿Por qué Chile clasificó con tres puntos?

La selección chilena logró pasar a los octavos de final gracias al Fair Play, la nueva regla de desempate de la FIFA, y no por diferencia de goles. La norma evalúa las amonestaciones para definir qué equipo avanza en caso de igualdad de puntos y resultados.

En este caso, una amarilla tardía a Mohab Samy y otra a Mario Sandoval no fueron decisivas. Lo que realmente marcó la diferencia fue una tarjeta amarilla temprana al asistente del entrenador de Egipto, Osama Nabih, lo que terminó favoreciendo a Chile en el desempate y asegurando su lugar frente a México en octavos.

Encuesta

¿Qué opinas de esta regla de la FIFA?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Las alineaciones de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Las alineaciones de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20

La desubicada burla de medio chileno a Gilberto Mora previo al Chile vs. México
Mundial Sub 20

La desubicada burla de medio chileno a Gilberto Mora previo al Chile vs. México

Todos los clasificados a los octavos de final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Todos los clasificados a los octavos de final del Mundial Sub 20

La historia oculta de cómo Rayados le 'robó' a Martial a Pumas
Rayados de Monterrey

La historia oculta de cómo Rayados le 'robó' a Martial a Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo