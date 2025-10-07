Muchos esperaban que la Selección Mexicana se quedara fuera del Mundial Sub-20 2025 en fase de grupos, ya que le tocó un grupo muy complicado con selecciones muy fuertes, ante las que podía perder tranquilamente. Sin embargo, el equipo que dirige Eduardo Arce estuvo a la altura de las circunstancias y dio la sorpresa al clasificarse en segundo lugar sin perder ningún encuentro.

En el debut, México igualó 2-2 ante Brasil. En el segundo partido volvió a empatar con el mismo marcador ante España y, en la tercera jornada, logró vencer 1-0 a Marruecos con un gol de Gilberto Mora, asegurando su paso a la próxima instancia de la competición

Hoy, el Tri se juega su permanencia en el torneo y su clasificación a los cuartos de final frente al anfitrión, Chile. El encuentro está programado para las 17:00 horas de la CDMX y promete ser un duelo intenso. El que gane se medirá ante Argentina o Nigeria.

Lo más curioso es que Chile logró estar en octavos de final, siendo segundo de su grupo por detrás de Japón, sumando tan solo tres puntos y habiendo perdido dos partidos, pero un criterio especial le permitió avanzar y convertirse en rival de México.

¿Por qué Chile clasificó con tres puntos?

La selección chilena logró pasar a los octavos de final gracias al Fair Play, la nueva regla de desempate de la FIFA, y no por diferencia de goles. La norma evalúa las amonestaciones para definir qué equipo avanza en caso de igualdad de puntos y resultados.

En este caso, una amarilla tardía a Mohab Samy y otra a Mario Sandoval no fueron decisivas. Lo que realmente marcó la diferencia fue una tarjeta amarilla temprana al asistente del entrenador de Egipto, Osama Nabih, lo que terminó favoreciendo a Chile en el desempate y asegurando su lugar frente a México en octavos.

