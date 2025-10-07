Es tendencia:
La IA advirtió el resultado de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20

México y Chile se enfrentan este martes por un lugar en los cuartos de final del torneo. La Inteligencia Artificial dio al ganador.

Por Patricio Hechem

México se enfrenta con Chile por el Mundial Sub-20
México y Chile se enfrentan este martes 7 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub-20. El encuentro es decisivo para ambas selecciones porque un equipo seguirá con vida en el torneo y el otro tendrá que preparar las maletas y abandonar la competencia.

El mejor resultado del Tri en un Mundial Sub-20 fue terminar en el tercer puesto y la Selección Mexicana actual tiene un plantel con mucha calidad y potencial para soñar con seguir avanzando. Pero del otro lado tendrá a Chile, la selección local que buscará dar el ‘batacazo’.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

Dada la importancia del partido para el conjunto dirigido por Eduardo Arce, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su pronóstico de lo que sucederá en el juego por los octavos de final del Mundial Sub-20 entre México y Chile.

Según la IA, el Tri ganará por 2-1 y logrará avanzar a los cuartos de final. “El partido se perfila para ser un duelo de alta intensidad y abierto, con goles en ambos lados, pero con una ligera ventaja táctica y de rendimiento para la selección mexicana”, analizó ‘Gemini’.

Gilberto Mora, la gran figura de México (JAM Media)

“Dada la tendencia ofensiva de ambos y las carencias defensivas de Chile (que permitió goles en todos sus partidos), es muy probable que ambos equipos anoten. México podría adelantarse gracias a la velocidad de sus extremos o una genialidad individual“, agregó la IA.

Asimismo, la Inteligencia Artificial indicó que jugadores como Gilberto Mora podrían marcar la diferencia. Según ‘Gemini’, México se adelantará en el resultado, luego Chile lo igualará pero finalmente el Tri conseguirá el segundo que le dará la clasificación a los cuartos de final.

“Será un encuentro muy disputado, con Chile luchando por el empuje de su afición, pero la mayor calidad individual y el mejor desempeño colectivo de México en la fase de grupos lo colocan como favorito para llevarse la victoria por un margen estrecho”, concluyó la Inteligencia Artificial de Google.

