Qué pasa si México pierde, empata o gana con España por el Mundial Sub-20 2025

México se enfrenta con España este miércoles. Todos los escenarios que se le pueden presentar al Tri.

Por Patricio Hechem

México se enfrenta con España por el Mundial Sub-20
© JAM MediaMéxico se enfrenta con España por el Mundial Sub-20

México afronta un gran desafío este miércoles 1 de octubre por el Mundial Sub-20. El Tri se enfrenta con España por la segunda jornada del Grupo C en lo que es un duelo clave para ambas selecciones en busca de la clasificación a los octavos de final.

El partido contra España comienza a las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. La Selección Mexicana empató 2-2 con Brasil en el debut del Mundial Sub-20 y un buen resultado frente a España la dejaría con buenas posibilidades de avanzar a los octavos de final.

¿Qué pasa si México pierde con España?

Si México pierde este miércoles con España por la segunda jornada del Mundial Sub-20, el Tri no quedará eliminado todavía pero tendría pocas posibilidades de clasificar a los octavos de final, aunque también dependerá del resultado del juego entre Marruecos y Brasil.

¿Qué pasa si México empata con España?

Si México empata este miércoles con España por la segunda jornada del Mundial Sub-20, el Tri no quedará eliminado ni clasificará y se jugará su pase a los octavos de final frente a Marruecos en la tercera fecha.

¿Qué pasa si México le gana a España?

Si México le gana este miércoles a España por la segunda jornada del Mundial Sub-20, el Tri no asegurará su clasificación a octavos de final pero quedaría con grandes posibilidades de hacerlo de cara al tercer partido ante Marruecos.

