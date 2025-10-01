Este miércoles 1 de octubre la Selección Mexicana disputa su segundo partido por el Mundial Sub-20. El rival del Tri es España y el encuentro comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Nuñoa, Chile.
Por el lado de España, la selección europea viene de perder por 2-0 ante Marruecos en su debut en el Mundial Sub-20. Por este motivo, México sabe que La Rojita saldrá con todo el ímpetu a buscar la victoria porque de lo contrario quedaría muy cerca de la clasificación.
Con respecto al Tri, la Selección Mexicana empató 2-2 con Brasil en la primera jornada. El equipo de Eduardo Arce pudo igualar el partido frente a la verdeamarelha sobre el final y rescató un punto. Una victoria contra España lo dejaría con grandes chances de clasificar a los octavos de final.
La probable alineación de España
- Fran González
- Cristian Perea
- Pau Navarro
- Andrés Cuenca
- Julio Díaz
- Peio Canales
- Rodrigo Mendoza
- David Mella
- Rayane Belaid
- Joel Roca
- Iker Bravo
La probable alineación de México
- Emmanuel Ochoa
- Everardo López
- Diego Sánchez
- Diego Ochoa
- Rodrigo Pachuca
- Obed Vargas
- Elías Montiel
- Gilberto Mora
- César Garza
- Alexei Domínguez
- Yael Padilla
- Tahiel Jimenez