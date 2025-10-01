Este miércoles 1 de octubre la Selección Mexicana disputa su segundo partido por el Mundial Sub-20. El rival del Tri es España y el encuentro comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Nuñoa, Chile.

Por el lado de España, la selección europea viene de perder por 2-0 ante Marruecos en su debut en el Mundial Sub-20. Por este motivo, México sabe que La Rojita saldrá con todo el ímpetu a buscar la victoria porque de lo contrario quedaría muy cerca de la clasificación.

Con respecto al Tri, la Selección Mexicana empató 2-2 con Brasil en la primera jornada. El equipo de Eduardo Arce pudo igualar el partido frente a la verdeamarelha sobre el final y rescató un punto. Una victoria contra España lo dejaría con grandes chances de clasificar a los octavos de final.

La probable alineación de España

Fran González

Cristian Perea

Pau Navarro

Andrés Cuenca

Julio Díaz

Peio Canales

Rodrigo Mendoza

David Mella

Rayane Belaid

Joel Roca

Iker Bravo

La probable alineación de México