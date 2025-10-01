Es tendencia:
Las alineaciones de España vs. México por el Mundial Sub-20 2025

México disputa este miércoles su segundo partido del Mundial Sub-20 contra España. Las alineaciones de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

La Selección Mexicana se enfrenta con España
© @miseleccionsubsLa Selección Mexicana se enfrenta con España

Este miércoles 1 de octubre la Selección Mexicana disputa su segundo partido por el Mundial Sub-20. El rival del Tri es España y el encuentro comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Nuñoa, Chile.

Por el lado de España, la selección europea viene de perder por 2-0 ante Marruecos en su debut en el Mundial Sub-20. Por este motivo, México sabe que La Rojita saldrá con todo el ímpetu a buscar la victoria porque de lo contrario quedaría muy cerca de la clasificación.

Con respecto al Tri, la Selección Mexicana empató 2-2 con Brasil en la primera jornada. El equipo de Eduardo Arce pudo igualar el partido frente a la verdeamarelha sobre el final y rescató un punto. Una victoria contra España lo dejaría con grandes chances de clasificar a los octavos de final.

La probable alineación de España

  • Fran González
  • Cristian Perea
  • Pau Navarro
  • Andrés Cuenca
  • Julio Díaz
  • Peio Canales
  • Rodrigo Mendoza
  • David Mella
  • Rayane Belaid
  • Joel Roca
  • Iker Bravo
La probable alineación de México

  • Emmanuel Ochoa
  • Everardo López
  • Diego Sánchez
  • Diego Ochoa
  • Rodrigo Pachuca
  • Obed Vargas
  • Elías Montiel
  • Gilberto Mora
  • César Garza
  • Alexei Domínguez
  • Yael Padilla
  • Tahiel Jimenez
patricio hechem
Patricio Hechem
