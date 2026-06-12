Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Canadá recibe a Bosnia en el Estadio Nacional de Canadá y busca arrancar con una victoria, pero tendrá que hacerlo sin Alphonso Davies.

Canadá y Bosnia se enfrentan este viernes 12 de junio por el tercer partido del Mundial 2026, el primero del Grupo B del torneo. El juego entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Canadá y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Uno de los anfitriones buscará comenzar la Copa del Mundo con el pie derecho al vencer a Bosnia. Sin embargo, Canadá tendrá que intentar conseguir el triunfo sin su mejor jugador, Alphonso Davies, quien estará ausente en este primer partido del Mundial.

Los detalles de la lesión de Alphonso Davies

Alphonso Davies no juega con Canadá frente a Bosnia porque todavía no se recuperó de la lesión que sufrió en la vuelta de la semifinal de la Champions League contra el PSG, en mayo pasado.

El canadiense sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y Jesse Marsch, el entrenador de los Rojos, comentó este jueves en conferencia de prensa que Alphonso Davies todavía no está listo para hacerse presente en un partido oficial.

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Sin embargo, el técnico de Canadá explicó que el futbolista del Bayern Múnich está mejorando y que cree que podría regresar en los próximos días, ya sea para el partido contra Catar del jueves 18 o el encuentro frente a Suiza del miércoles 24 de junio.

Alphonso Davies ha sufrido muchas lesiones en el último tiempo y es por eso que la estrella del equipo solo pudo estar presente en 2 de los últimos 21 partidos de Canadá. Lamentablemente el anfitrión no podrá contar con su mejor futbolista para el debut en la Copa del Mundo.

En síntesis

Alphonso Davies causará baja en el debut mundialista debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en mayo.

El seleccionador Jesse Marsch confía en recuperar a su máxima estrella para los duelos ante Catar o Suiza.

El compromiso de la Fase de Grupos entre Canadá y Bosnia se disputará este viernes 12 de junio.