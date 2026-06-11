Álvaro Fidalgo responde a sus detractores en México

Después de jugar su primer Mundial con México esto es lo que dijo Fidalgo a quienes lo critican.

Álvaro Fidalgo cumplió su sueño de debutar en un Mundial, esta vez lo hizo con la camiseta de la Selección Mexicana, pese a haber nacido en España. Aunque el cariño ha sido mucho, el futbolista sabe que al ser naturalizado se le exige más y sobre todo, está en la mira siempre, puesto que algunos no les gusta que juegue para este país.

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Fidalgo le responde a los detractores

Sin embargo, el mediocampista siempre se ha mostrado muy agradecido con la afición que le ha brindado el apoyo en estos momentos, pero sobre todo desde que estuvo en el Club América. El “Maguito” respondió ante esas críticas con un mensaje muy a su estilo, demostrando que en realidad se enamoró de este país donde para él inició su carrera.

“Entiendo que mucha gente, a lo mejor, muchas veces puede que no entienda o que parezca raro, pero al final es un honor para mí defender esta camiseta, este escudo. A toda esta gente que me dio tanto en mi carrera futbolística, un cariño inmenso cada día desde hace 5 años, crecí aquí al final, me hice futbolista aquí y qué mejor que poder intentar devolverles una alegría…” Álvaro Fidalgo para DAZN España

Fidalgo, un hombre que le quiere devolver a México todo lo que México le ha dado ❤️



"Me hice futbolista aquí. Es un orgullo muy grande defender este escudo" 🇲🇽#DAZNMundial pic.twitter.com/9q8Hdwg6Iy — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026

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Orgulloso de ser mexicano

Luego de disputar este primer encuentro, el mexicano dijo sentir mucha emoción previa al duelo y sobre todo en el momento en que entró al terreno de juego. Se mostró contento con estos primeros tres puntos que suma el equipo nacional y reconoció la labor de cada uno de sus compañeros, pero sobre todo, de “su gente”.

“Nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento fue especial en verdad, cuando pasen los años supongo que nos iremos dando cuenta. Muy feliz por la victoria, buen partido del equipo y siempre es importante empezar ganando y más en casa con nuestra gente”. Álvaro Fidalgo

En síntesis

Álvaro Fidalgo debutó con la Selección Mexicana en un Mundial tras su naturalización .

debutó con la Selección Mexicana en un Mundial tras su . El mediocampista español cumplió 5 años jugando y creciendo profesionalmente en México.

jugando y creciendo profesionalmente en México. México sumó sus primeros tres puntos con una victoria como local en este torneo.