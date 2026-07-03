Con las nuevas definiciones de Playoffs, la Inteligencia Artificial simuló los duelos y tiene sus propios clasificados.

El Mundial 2026 se sumerge en las instancias más decisivas de la competencia, con el inminente arranque de los octavos de final. No habrá ni siquiera una pausa entre una fase y otra: este sábado comienza la nueva ronda eliminatoria. Con ello, las repercusiones entre jugadores, técnicos, periodistas y aficionados han estallado con el cuadro que ha quedado.

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Dentro de todos los análisis de la próxima instancia de los Playoffs, la Inteligencia Artificial ha arrojado su propio pronóstico sobre lo que sucederá en cada uno de los cruces. En base a más de treinta factores y aristas, la supercomputadora estudió todos los enfrentamientos y propuso sus propios clasificados y los resultados de los encuentros que se vienen.

De acuerdo al modelo que concluyó la tecnología en base a su investigación, Argentina, Brasil, Colombia, EEUU, España, Francia, Marruecos y México pasarán de ronda. Al mismo tiempo, Egipto, Noruega, Suiza, Bélgica, Portugal, Paraguay, Canadá e Inglaterra serían las selecciones eliminadas en los octavos de final de este Mundial 2026.

En el caso puntual de la Selección Mexicana, el único anfitrión de la competencia que tiene puntaje perfecto, la IA asegura que el ‘Tri’ vencerá a Inglaterra en el Estadio Azteca. Según indica la supercomputadora, está dentro de los tres cruces que, en su visión, cambiaron rotundamente respecto a lo que podía suceder antes de la Copa del Mundo.

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México le ganaría a Inglaterra según la IA [Foto: Getty]

Los resultados de la IA para los octavos de final del Mundial 2026:

El vaticinio de la Inteligencia Artificial propone estos marcadores finales para los partidos de ‘mata-mata’ que siguen en la Copa del Mundo:

Francia 2-1 Paraguay

2-1 Paraguay Marruecos 1-0 Canadá

1-0 Canadá España 2-0 Portugal

2-0 Portugal Estados Unidos 2-1 Bélgica

2-1 Bélgica Brasil 2-1 Noruega

2-1 Noruega México 2-1 Inglaterra

2-1 Inglaterra Argentina 2-1 Egipto

2-1 Egipto Colombia 2-1 Suiza

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En la simulación de la tecnología, como se puede evidenciar, ninguno de los dieciséis equipos participantes convertiría más de dos goles, todos duelos apretados.