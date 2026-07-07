La tecnología lanzó su vaticinio de esta nueva instancia de la Copa del Mundo y sorprendió a todos.

¿Habrá sorpresas? Llegó la hora del desarrollo de un momento cúlmine en la Copa del Mundo 2026: los cuartos de final. Superadas la fase de grupos, dieciseisavos y octavos, ocho países mantienen viva todavía su ilusión de meterse en las semifinales. Esta nueva etapa determinará quiénes serán los cuatro privilegiados de la competición.

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En cada una de las rondas anteriores de carácter eliminatorio, se han dado por lo menos dos o tres resultados imprevistos, que son los que en fin mantienen alta la tensión. Ningún equipo puede confiarse y el escenario es prácticamente impredecible, pues el Mundial de futbol no perdona los errores y hay que jugarlo con excesivo enfoque y aplomo.

En la antesala de estos cuartos de final del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial realizó su propia proyección de esta fase, en base a una serie de más de veinte factores y aristas. A partir de su análisis, la supercomputadora arrojó un pronóstico con clasificados y resultados de esta tanda de partidos que se disputarán en los siguientes días.

Ocho selecciones jugarán por este trofeo [Foto: Getty]

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De acuerdo a la simulación de la tecnología, Marruecos, España, Argentina y Noruega avanzarán a semifinales y serán los ganadores de los encuentros de cuartos de final. La investigación y los cálculos de la tecnología sobre la actualidad y la historia de cada participante colocaa esos equipos un paso adelante del resto en los cruces.

Bajo esta predicción de la supercomputadora, los eliminados serían Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, cuatro europeos de los seis que disputarán los cuartos de final. El único sudafricano y el único sudamericano que quedan seguirían en competencia. Así, habría dos grandes sorpresas de las no-favoritas: Marruecos y Noruega darían el batacazo.

Los resultados de los cuartos de final del Mundial 2026 según la IA:

Partido 1 – Marruecos gana a Francia por penales.

Partido 2 – España gana a Bélgica por 3 a 1.

Partido 3 – Noruega gana a Inglaterra por 2 a 1.

Partido 4 – Argentina gana a Suiza por 1 a 0.