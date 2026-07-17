En este artículo, resolvemos uno de los misterios alrededor del premio de la Copa del Mundo.

No hay instantes más grandes en la carrera de un jugador que el momento de levantar la Copa del Mundo. Recibir el trofeo, alzarlo en alto y gritar ‘campeones’ es tocar el cielo con las manos y el sueño de todo chico que sueña con llegar a ser alguien en el futbol. Este domingo, Argentina o España tendrán el privilegio de ser quienes protagonicen esa escena.

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Ahora bien, esos minutos de celebración y jolgorio guardan un misterio que siempre hace dudar a los aficionados que siguen los partidos del Mundial a través de la televisión. Un interrogante frecuente es si levantan o no la Copa real, tal y como todos la conocemos, y si esa es la que después se llevan a casa para festejar la consagración con todo el país.

Ante tal incertidumbre, aquí romperemos la bola de cristal. Primero, luego del pitazo final y la vuelta olímpica, a los jugadores se les cuelga la medalla de campeón en el cuello. Y luego sí, se le otorga al capitán el trofeo original fabricado para esta edición, que el emblema lleva hasta donde está al grupo y salta en alto, sellando la coronación final.

Concluido ese episodio, los futbolistas se quedan un rato con el trofeo original besándolo, sacándose fotos, mostrándoselo a sus seres queridos y disfrutando la consagración. Sin embargo, cuando acaban los festejos, FIFA retira la Copa y la vuelve a poner bajo custodia, trasladándola a un sitio seguro, ya que se trata de una de las piezas más valiosas del mundo.

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Tras asegurarse de que el premio quede nuevamente en manos de las autoridades, el organismo le obsequia una réplica al equipo campeón, que es el que llevan a su país. Cuando Argentina fue campeón en Qatar, Infantino y el Emir le dieron a Messi el original para el momento del festejo, pero luego se la cambiaron por una réplica que llevó a Sudamérica.

Messi y la réplica del trofeo del Mundial 2026 [Foto: Getty]

Aunque a simple vista son prácticamente idénticas, hay diferencias entre la Copa original y la réplica que FIFA le da luego al ganador. El trofeo auténtico está hecho de oro y la réplica no, aunque sí está “bañada en oro” para que mantenga el color propio de la Copa del Mundo que conocemos. Esta será la misma logística para Argentina o España, sea quien sea el campeón del Mundial 2026.