Argentinos se olvidan de las diferencias con México y se rinden a los pies de Gilberto Mora: “Es especial”

Javier Aguirre sorprendió a todos: para el cuarto partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 confió en Gilberto Mora y no falló. El futbolista de Xolos, que tiene solo 17 años, inició como titular en el encuentro ante Ecuador y fue clave para conseguir la clasificación a los Octavos de Final.

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El joven azteca había alineado desde el principio del juego contra República Checa, pero el estratega del Tri volvió a creer en él para esta presentación en el Estadio Azteca frente a los sudamericanos. Fue reemplazado a los 58 minutos por Brian Gutiérrez, pero dejó estadísticas que lo destacan como conductor:

88% de pases acertados (22 de 25)

86% de pases precisos en campo rival (18 de 21)

100% de pases precisos en campo propio (4 de 4)

100% de pases largos acertados (1 de 1)

Argentinos reconocen el talento de Gilberto Mora

Dejando de lado la, ya conocida, grieta en las redes sociales, fanáticos argentinos se rindieron a los pies de Gilberto Mora. Con mensajes de asombro, los sudamericanos inundaron X reconociendo la labor del jugador de Xolos ante Ecuador, durante el partido de los 16avos de Final del Mundial 2026.

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¿Cuál será el futuro de Gilberto Mora tras el Mundial 2026?

Actualmente, Gilberto Mora es dirigido técnicamente por Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana, pero se sabe que está llegando el fin de esta etapa en la Liga MX. Equipos europeos ya preguntaron por él y su propia agente, Rafaela Pimienta, lo ha reconocido públicamente: “Está muy bien, me han platicado de todos los sitios. Está relacionado con el Real Madrid, pero es normal”.

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado del joven talento está tasado en 10 millones de dólares, pero se especula que el club fronterizo solo lo dejaría salir por una cifra cercana al triple de ese valor mencionado. Las próximas semanas serán importantes para saber qué pasará con el futuro de la joya azteca.

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En síntesis