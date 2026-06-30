¿Cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora? La joya mexicana por la que ya se interesó el Real Madrid

La Selección Mexicana brilla en el Mundial 2026 y uno de los grandes valores es Gilberto Mora. A pesar de que la joya de Xolos de Tijuana no comenzó la Copa del Mundo como titular en la alineación de Javier Aguirre, finalmente se terminó ganando el puesto y la posibilidad de brillar para que decenas de clubes posen sus ojos sobre él, aunque saben que deberán desembolsar una fortuna para hacerse con sus derechos.

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Tras su gran aparición en la Primera del futbol mexicano, Mora captó la atención del mundo. De hecho, Gilberto llegó a ser relacionado con equipos del calibre del Real Madrid, aunque la realidad es que las negociaciones jamás avanzaron de manera formal.

“El chico está muy bien, me han platicado de él en todos los sitios. Está relacionado con el Real Madrid pero es normal que este relacionado con grandes equipos porque es un chico muy joven y muy fuerte, entonces creo que vamos a escuchar mucho y veremos que va a pasar. Prefiero que vaya a dónde va a ser feliz”, comentó hace algunos meses su representante Rafaela Pimenta.

Gilberto Mora brilla con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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El valor de mercado de Gilberto Mora

El valor de mercado de Gilberto Mora está tasado en 10 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt, pero la realidad es que una posible salida del mexicano de Xolos se daría por un momento bastante superior. En ese sentido, se especula con quien quiera contratarlo deberá desembolsar, de mínima, 30 millones de la moneda europea.

De esta manera, parece un hecho que Gilberto saldrá en este mercado. Aunque no existen informaciones puntuales que lo coloquen en un club en particular, la realidad es que su prestación en la Copa del Mundo, en la que ya brilló, le permitirá captar los ojos del mundo y posibles destinos que le permitan dar un salto importante en su naciente carrera.

En síntesis

El mediocampista Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) se ha ganado la titularidad en el esquema de Javier Aguirre durante el Mundial 2026, despertando el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid.

(Xolos de Tijuana) se ha ganado la titularidad en el esquema de Javier Aguirre durante el Mundial 2026, despertando el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid. Su agente, Rafaela Pimenta , destacó las condiciones del joven futbolista y señaló que lo más importante es que elija un destino donde pueda ser feliz.

, destacó las condiciones del joven futbolista y señaló que lo más importante es que elija un destino donde pueda ser feliz. Aunque su valor actual en Transfermarkt es de 10 millones de euros, se estima que el equipo de la Liga MX solo permitiría su salida por una cifra cercana a los 50 millones de euros.