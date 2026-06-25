No dejes de echarle el ojo a la sumatoria que definirá los últimos boletos a dieciseisavos de final.

Con la instauración del nuevo formato de la fase de grupos, la tabla de mejores terceros se ha vuelto clave en el Mundial 2026. Con la clasificación de los primeros, los segundos, y también los terceros de performance más destacada, obliga a no perderla de vista. A continuación, podrás repasar cómo está la pelea por la clasificación.

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En primer lugar, vale recordar que a los doce terceros de la fase de grupos se los ordena del mejor al peor según su puntuación, y solo del 1° al 8° de la lista clasifican a 16avos de final. Los cuatro peores equipos del ranking al finalizar la tercera jornada, quedarán automáticamente eliminados y sin posibilidades de seguir avanzando en el Mundial 2026.

Tras la definición de los Grupos D, E y F de este jueves 25 de junio, Suecia, Ecuador y Bosnia se quedaron con 3 de los ocho cupos. Estas tres selecciones finalizaron terceras en sus respectivas zonas, y por su campaña las cuentas ya los ponen dentro de los ocho mejores. Así, ya tienen su pasaje asegurado a la siguiente ronda de la competencia.

Bajo estas circunstancias, a falta de cerrarse seis grupos más, restan 5 cupos por definir para disputar entre nueve equipos. Sin embargo, de esos nueve equipos hay tres que ya están al día y no les queda más que esperar su suerte: Paraguay, Corea y Escocia. Los que faltan jugar son Croacia, Argelia, Cabo Verde, Bélgica, Congo y Senegal. Aquí debajo, la sumatoria.

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La tabla actualizada de mejores terceros del Mundial 2026:

Estos son los ocho mejor posicionados en la tabla de los doce terceros de la fase de grupos, de los cuales tres ya tienen boleto asegurado:

Suecia – 4 puntos (0 DG) – ¡Ya clasificado! Ecuador – 4 puntos (0 DG) – ¡Ya clasificado! Bosnia – 4 puntos (-1 DG) – ¡Ya clasificado! Paraguay – 4 puntos (-2 DG) Croacia – 3 puntos (-1 DG) | 1 juego pendiente. Corea del Sur – 3 puntos (-1 DG) Argelia – 3 puntos (-2 DG) | 1 juego pendiente. Escocia – 3 puntos (-3 DG)

En este misma línea, estos son los cuatro peores posiciones en la tabla de los doce terceros de la fase de grupos, de los cuales ninguno está aún eliminado:

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9. Cabo Verde – 2 puntos (0 DG) | 1 juego pendiente.

– 2 puntos (0 DG) | 1 juego pendiente. 10. Bélgica – 2 puntos (0 DG) | 1 juego pendiente.

– 2 puntos (0 DG) | 1 juego pendiente. 11. RD Congo – 1 puntos (-1 DG) | 1 juego pendiente.

– 1 puntos (-1 DG) | 1 juego pendiente. 12. Senegal – 0 puntos (-3 DG) | 1 juego pendiente.

El fixture de los terceros que restan definir su grupo del Mundial 2026:

Mientras Croacia, Escocia y Paraguay ya jugaron, este es el calendario a seguir de los terceros que restan disputar su juego de la jornada 3:

Viernes 26 de junio:

Senegal (3°I) vs. Irak , a las 13.00 hora CDMX.

, a las 13.00 hora CDMX. Cabo Verde (3°H) vs. Arabia Saudita , a las 18.00 hora CDMX.

, a las 18.00 hora CDMX. Bélgica (3°G) vs. Nueva Zelanda, a las 21.00 hora CDMX.

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Sábado 27 de junio:

Croacia (3°L) vs. Ghana , a las 15.00 hora CDMX.

, a las 15.00 hora CDMX. RD Congo (3°K) vs. Uzbekistán , a las 17.30 hora CDMX.

, a las 17.30 hora CDMX. Argelia (3°J) vs. Austria, a las 20.00 hora CDMX.