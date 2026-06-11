Así fue el primer gol del Mundial 2026: Julián Quiñones para México vs. Sudáfrica

El Tri comenzó como una topadora y se llevó por delante a su rival.

La Copa del Mundo comenzó de manera ideal para México. La Selección salió a presionar desde el primer minuto a Sudáfrica y generó claras situaciones de peligro, hasta que en el minuto 9 apareció Julián Quiñones para romper el 0 en el Estadio Azteca.

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Tras una primera presión perfecta en la que Erik Lira recuperó el balón en la salida sudafricana y el rebote le terminó quedando a Julián. El colombiano nacionalizado que es parte del Al-Qadisiya no perdonó y definió con mucha jerarquía para colocar el balón por entre medio de las piernas del portero rival.

Así fue el gol de Julián Quiñones en México vs. Sudáfrica

¡GOOOOL DE MÉXICO! 😭🇲🇽¡GOOOOOOL DE QUIÑONES! 😭🇲🇽 ¡RETUMBA EL CIUDAD DE MÉXICO!



El primer gol del Mundial e tricolor. ¡Tremenda recuperación de México!



¡Teee amoooo, MÉXICO!#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/u9RgLBJh5j — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Para Quiñones no fue un gol más. Se trató de su primera anotación en Copas del Mundo y la cuarta en 24 partidos con la playera del Tri. Julián decidió representar a México luego de no recibir las oportunidades que esperaba en Colombia. Tras temporadas de éxito en América, Julián decidió desarrollar su carrera internacional en el país que lo acobijó.

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Se trata del mejor momento de Julián en su carrera. El delantero encontró su lugar en el mundo en la Liga de Arabia Saudita y en esta temporada en particular terminó por lucir su mejor potencial. Los números fríos indican que Quiñones sumó 31 goles en 33 partidos y se impuso a delanteros estrella de peso como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ivan Toney.

En síntesis