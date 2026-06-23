Comienzan los encuentros "a la misma hora" y los usuarios se preguntan qué cambia y cómo harán para ver todo.

El Mundial 2026 ha paralizado las actividades de muchos aficionados, que han dejado de lado sus quehaceres personales este mes para poder seguir cada uno de los partidos. Hasta aquí, como los encuentros se juegan usualmente con una o dos horas de por medio, han podido ver todos. Pero esta chance se acabaría muy pronto…

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Los fanáticos no estarán muy conformes al enterarse que a partir de este miércoles, los juegos se disputarán en simultáneo de a pares. Mientras que hasta el martes se jugaban uno por vez, desde ahora se desarrollarán de a dos al mismo tiempo. Esto seguirá de esta manera hasta que finalice la fase de grupos de esta Copa del Mundo.

Estas circunstancias surgen de una decisión logística de FIFA, que ha dado su explicación. La idea es que ningún equipo juegue con ventaja deportiva en la última fecha, donde se definen los clasificados. Si en un mismo grupo juega uno antes que otro, uno podría especular con el resultado previo y la organización no quiere que suceda.

Se vienen días de intensa acción mundialista [Foto: Getty Images]

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En la mayoría de las zonas de esta fase de grupos, los cruces de la jornada 3 son trascendentales para saber quiénes avanzan de ronda y quiénes se quedan afuera. Jugando los dos partidos en simultáneo, los equipos salen todos a ganar, a arriesgar y así también el desarrollo de cada uno se vuelve más entretenido para el televidente.

Siguiendo esta disposición de la Casa Madre del futbol, entre cada par de cotejos habrá una hora de pausa. Así, cada canal de TV podrá realizar un análisis post-partido o una previa de cada compromiso. Por otro lado, servirá también para anticiparse a una hipotética interrupción por mal clima y que no se superponga cada franja horaria.

Este miércoles 24 de junio se implementará esta nueva programación y el primero en tener partidos superpuestos será el Grupo B. Suiza-Canadá y Qatar-Bosnia arrancan ambos a las 13.00 horas. Todos tienen chances de clasificar y se juegan todo a la vez. En el resto del día también se definen el Grupo A y el Grupo C de este Mundial 2026.