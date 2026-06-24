El 'Tri' afrontará su tercer encuentro en la Copa del Mundo y a continuación encontrarás todos los detalles.

La Selección Mexicana se reencontrará esta tarde con su gente en la capital para cerrar su participación en el Grupo A del Mundial 2026. Tras el buen sabor de boca que dejaron las primeras dos actuaciones, la escuadra nacional hoy irá ante República Checa. Comienza la tercera jornada de la fase de grupos y el anfitrión retorna al ruedo.

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El ‘Tri’ llega a su última actuación en esta primera ronda con la primer meta alcanzada: ya está clasificado dieciseisavos de final del torneo, uno de los siete privilegiados. Suma dos triunfos en dos partidos en lo que va de la competencia: venció por 2-0 a Sudáfrica (goles de Quiñones y Jiménez) y por 1-0 a Corea del Sur (gol de Romo).

Por su parte, los ‘Národák’ todavía no han ganado en el transcurso del certamen: primero perdieron por 2-1 ante Corea del Sur y luego igualaron 1-1 con Sudáfrica. De esta manera, se juegan en este duelo su clasificación a la siguiente fase, y saldrán a la cancha con todas las ganas de poder lograr esa primer victoria en esta edición.

México quiere hacer cartón lleno en el Grupo A [Foto: Getty]

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Fecha y hora de México vs. Chequia por el Mundial 2026:

El encuentro entre el ‘Tri’ y los ‘Národák’ se llevará a cabo HOY miércoles 24 de junio, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 3 del Grupo A. A diferencia de las fechas anteriores, la Selección Mexicana no abrirá la fecha de la Copa del Mundo, sino que antes habrá partidos de otras dos zonas diferentes.

Sede y estadio de México vs. Chequia por el Mundial 2026:

El duelo internacional de esta tarde tendrá como anfitrión al mítico Estadio Azteca, donde el combinado nacional ya disputó el juego inaugural en esta edición. Denominado “Estadio Ciudad de México” por la FIFA en esta Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula recibirá el compromiso con su capacidad para 80.824 espectadores.

Transmisiones de México vs. Chequia por el Mundial 2026:

Esta nueva presentación del equipo de Javier Aguirre tendrá una cobertura a groso modo a lo largo y ancho del territorio mexicano:

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Azteca 7 (televisión)

(televisión) Canal 5 (televisión)

(televisión) Nu9ve (televisión)

(televisión) TUDN (televisión)

(televisión) Pase Mundial de ViX Premium (streaming)

(streaming) Azteca Deportes Network (streaming)

(streaming) Azteca Deportes App (streaming)

Qué pone en juego México ante Chequia por el Mundial 2026:

En la previa de este desafío, muchos le han bajado el precio al juego pues el ‘Tri’ ya ganó el Grupo A y abrochó su clasificación. Sin embargo, la Selección Mexicana podría sacar varios puntos positivos si le gana a República Checa este miércoles:

Conseguir un nuevo récord: México nunca ganó los tres partidos de fase de grupos de una Copa del Mundo y podría hacer historia.

México nunca ganó los tres partidos de fase de grupos de una Copa del Mundo y podría hacer historia. Escalar en el Ranking FIFA: México se encuentra en la puerta del “top ten” del planeta y un triunfo lo acercaría a los mejores.

México se encuentra en la puerta del “top ten” del planeta y un triunfo lo acercaría a los mejores. Llegar motivado a 16avos: México podría utilizar como combustible emocional seguir de racha en el torneo más importante de todos.

México podría utilizar como combustible emocional seguir de racha en el torneo más importante de todos. Extender el invicto anual: México acumula diez encuentros sin derrotas y cinco triunfos al hilo en 2026, pudiendo buscar otro más.

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Bajo estas circunstancias, si bien se espera que el ‘Vasco’ cuide jugadores, la intención y el hambre del equipo será la misma, para también devolverla a la afición el apoyo que le dará en el Azteca.

La tabla de posiciones del Grupo A de México y Chequia en el Mundial 2026: