¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 HOY domingo 12 de julio?

El Mundial 2026 tiene una pausa este domingo 12 de julio debido al calendario oficial de la FIFA. Tras finalizar los cuartos de final, las cuatro selecciones semifinalistas cuentan con dos días de descanso antes de volver a la acción el martes 14 y miércoles 15 de julio.

El Mundial 2026 está llegando a su fin y, de un día para el otro, ya quedaron definidos los cuatro mejores equipos del torneo. Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen con el sueño intacto de disputar la gran final y levantar el trofeo más importante del futbol.

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Entre el jueves y el sábado se disputaron los cuartos de final del certamen internacional, una instancia que dejó emociones, goles y cuatro campeones del mundo clasificados a las semifinales. El camino hacia el título entra en su etapa decisiva y cada partido pasa a ser una verdadera final.

Francia no tuvo inconvenientes para superar a Marruecos por 2-0 y convertirse en el primer semifinalista. España, en cambio, sufrió más de la cuenta frente a Bélgica, pero terminó imponiéndose en un duelo muy parejo para sellar su clasificación.

Por el otro lado del cuadro, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en un partidazo, mientras que Argentina venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario para completar el cuadro de semifinales y mantener viva la ilusión de defender el título.

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La razón por la que este domingo 12 de julio no hay partidos del Mundial 2026 es que el calendario de la FIFA contempla un descanso antes de las semifinales. Además, el torneo ya está muy cerca de terminar: se disputaron 101 de los 104 encuentros programados, por lo que solo restan las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

¿Cuándo vuelve la acción del Mundial 2026?

La pelota volverá a rodar el martes 14 y el miércoles 15 de julio, cuando se disputen las semifinales del Mundial 2026. Ambos encuentros comenzarán a las 13:00 horas de la Ciudad de México (CDMX) y definirán a las dos selecciones que avanzarán a la gran final del torneo para pelear por el título de campeón del mundo.

En sintesis

El Mundial 2026 no tiene partidos hoy por un descanso contemplado en el calendario FIFA.

no tiene partidos hoy por un descanso contemplado en el calendario FIFA. Las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina clasificaron a las semifinales del torneo.

clasificaron a las semifinales del torneo. Los partidos de semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.