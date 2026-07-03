Conoce el criterio que establece la normativa para definir al ganador del partido en esta fase puntual.

En los últimos días, los futbolistas han comenzado a sentir el cansancio producto de una larga temporada en sus clubes y una rápida sucesión de juegos con sus selecciones. Ahora inician los octavos de final del Mundial 2026 y no habrá tiempo de parar, incluso recortándose seriamente la cantidad de horas de descanso entre un cruce y otro.

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En lo que refiere estrictamente al entretenimiento, esas situaciones han llevado a encuentros más cerrados y más parejos, donde la incertidumbre fue predominante. En la última ronda, cinco compromisos fueron a la prórroga para definir al ganador: dos se definieron en el tiempo extra y otros tres recurrieron luego a una tanda de penales.

Varios protagonistas de este Mundial 2026 se manifestaron en torno a aquellas situaciones, y señalaron que jugar tiempo extra en una fase tan temprana es perjudicial para los futbolistas y para el espectáculo. En esos encuentros, fueron evidentes los gestos de cansancio de los jugadores al finalizar los partidos, visiblemente exhaustos y buscando aire.

Messi casi no festejó el triunfo por el cansancio [Foto: Getty]

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Consumada esta primera ronda eliminatoria de la competencia, es el turno de los octavos de final, y la normativa también contempla su criterio de desempate para los mismos. En caso de igualdad, en octavos también habrá alargue de treinta minutos para aquellas selecciones que no pasen del empate con su oponente, luego de los noventa del tiempo regular.

Tal como viene sucediendo desde que comenzó la fase de ‘mata-mata’, de persistir las tablas tras los 120 minutos, entonces ahí sí como último recurso se iría a tanda de penales. En este Mundial 2026, solo Paraguay-Alemania, Países Bajos-Marruecos y Australia-Egipto tuvieron definición desde los doce pasos, pero se espera que en octavos haya más.

De acuerdo a lo que apunta la reglamentación de FIFA para el Mundial 2026, el formato de tiempo extra se sostiene en todas las rondas hasta la final: 16avos, 8vos, 4tos, semifinal y final. Así, los equipos tendrán que estar listos para afrontar partidos largos y de alta demanda física, sabiendo que si no liquidan en tiempo regular, se sigue hasta saber el clasificado o ganador.