Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026 tras el triunfo de Australia ante Turquía

Sin dudas que pocos esperaban este resultado. Australia le ganó a Turquía por 2-0 en el marco de la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026 y llegó a lo más alto de la clasificación. Los oceánicos pegaron en los momentos justos y se llevaron el premio más grande un compromiso más que complicado ante los europeos que se quedaron con las manos vacías.

Publicidad

En el BC Place Stadium de Vancouver en Canadá, se terminó imponiendo la inteligencia de esperar en campo rival para facturar con contraataques, por encima de la paciencia de manejar el balón y dominar el terreno. De esa manera, Australia llegó a los 3 puntos gracias al triunfo y alcanzó la línea de Estados Unidos.

Los organizadores son líderes en soledad debido a la diferencia de gol, ya que en el estreno golearon por 4-1 a Paraguay y cuentan con un +3 a su favor. Por su parte, los turcos quedaron terceros por este mismo factor que los norteamericanos lideran y no es un detalle menor, ya que los mejores ocho que ocupen esta posición avanzan a la siguiente instancia. Los sudamericanos cierran últimos la zona.

De esta manera, el panorama se tornó incierto. La acción del grupo continúa el próximo viernes con la segunda jornada en la que se enfrentarán Estados Unidos vs. Australia y Paraguay vs. Turquía. Entre líderes y necesitados se comenzará a definir quiénes se perfilan como candidatos a avanzar a los 16avos de final que reunirán a los 32 mejores de la competencia.

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

En síntesis