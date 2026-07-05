Folarin Balogun no estará suspendido pese a la tarjeta roja

Este domingo se soltó un escándalo en pleno Mundial y es que en el partido de los dieciseisavos entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina el futbolista Folarin Balogun, quien ha sido clave para la escuadra de las Barras y las Estrellas, fue expulsado por una entrada sobre Tarik Muharemovic, por lo que se perdería el duelo de los Octavos de Final.

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¿Qué dice el Artículo 27?

Sin embargo, la FIFA le ha retirado la suspensión y podrá aparecer en el duelo ante Bélgica, apelando a lo que dice el Artículo 27. Ante ello, dicho escrito menciona lo siguiente:

“El órgano judicial podrá decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, el órgano judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años. Si la persona que se beneficia de una sanción suspendida comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, el órgano judicial revocará la suspensión y ejecutará la sanción sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción. Las medidas disciplinarias relacionadas con la manipulación de partidos no pueden suspenderse”. Artículo 27 de la FIFA

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De acuerdo con lo mencionado, ésta “permite discrecionalmente suspender la ejecución de una medida disciplinaria”, menciona Nahuel Lanzón. Sin embargo, la situación se ve más complicada, ya que un mensaje de Donald Trump agradeciendo puso a pensar que la FIFA se vio presionada por el mandatario, por lo que tuvieron que justificarlo.

La respuesta de la FIFA ante el agradecimiento de Trump

Así el Máximo Organismo detalló que la FIFA aseguró que la decisión fue tomada exclusivamente por un comité disciplinario independiente y reiteró que el Artículo 27 le otorga plena autoridad para suspender provisionalmente una sanción mientras se resuelve el expediente, negando cualquier influencia externa. Pero el periodista Ben Jacobs, de talkSPORT, mencionó que la Casa Blanca contactó directamente a FIFA para solicitar que Gianni Infantino revisara el caso.

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Bélgica molesta por la decisión

Ante ello, los belgas ya se pronunciaron al respecto: “Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales de juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está investigando todas las opciones potenciales.”

En síntesis

Folarin Balogun jugará contra Bélgica en octavos tras el retiro de su suspensión.

jugará contra Bélgica en octavos tras el retiro de su suspensión. La FIFA aplicó el Artículo 27 para suspender la sanción disciplinaria del estadounidense.

aplicó el Artículo 27 para suspender la sanción disciplinaria del estadounidense. Donald Trump agradeció la decisión y Bélgica anunció que investigará las opciones legales.