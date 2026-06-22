Brujo ghanés lanza advertencia a Harry Kane

Este martes se llevará a cabo el partido entre Inglaterra y Ghana, ambas selecciones ganaron su primer juego de la fase de grupos en el Mundial, por lo que los ingleses se colocan en el lugar uno del Grupo L con tres puntos, los mismos que los ghaneses que están en el segundo puesto, por lo que este partido que se viene es muy importante.

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Brujo advierte lesión a Harry Kane ante Ghana

Harry Kane ha sido uno de los más destacados en el equipo, por lo que el plan es detenerlo dentro del terreno de juego. Aunque no sólo ahí, sino que en Ghana hay un brujo que es de los más influyentes en el país, que dejó una advertencia para el delantero inglés, a quien podría “lesionar” sin gravedad para que pierdan el partido.

Nana Kwaku Bonsam, es el nombre de este brujo, que ya en 2014 se adjudicó la lesión de rodilla que tuvo Cristiano Ronaldo tras el juego de Portugal vs Ghana, volvió a aparecer con la idea de que en esta ocasión el afectado sea el futbolista inglés, quien al igual que Messi, Mbappé y Haaland está haciendo goles en este Mundial.

“Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No va a ser una lesión grave, pero si voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país”, dejó en claro el brujo ghanés, quien espera que su selección pueda imponerse ante Inglaterra para irse al primer lugar del grupo.

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¿Cuándo es el Inglaterra vs Ghana?

El partido entre ambas selecciones se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 14:00 horas del centro de México. Este encuentro tendrá un sabor distinto por las declaraciones que hace Bonsam, sin embargo, no es un partido que será transmitido en televisión abierta, por lo que la única opción es a través de ViX Premium.

En síntesis

Inglaterra y Ghana jugarán este martes por el liderato del Grupo L del Mundial.

jugarán este martes por el liderato del Grupo L del Mundial. El brujo Nana Kwaku Bonsam amenazó con lesionar al delantero inglés Harry Kane .

amenazó con lesionar al delantero inglés . El partido será este martes 23 de junio a las 14:00 horas por ViX Premium.