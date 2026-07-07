Harry Kane y Jude Bellingham con advertencia ante Noruega

Estamos cerca de la etapa final del Mundial y ya quedaron definidos los cruces para los Cuartos de Final donde Inglaterra tendrá que medirse ante Noruega. Sin embargo, lo tendrán que hacer con mucho cuidado, más allá de conseguir el pase a la siguiente ronda de Semifinales, algunos jugadores tendrán una advertencia especial.

Publicidad

Ante las polémicas que se han dado en la Copa del Mundo, ante una supuesta ayuda de la FIFA a la Selección de Argentina, comenzó a circular un tema que tiene que ver con los ingleses, especialmente con estrellas como Jude Bellingham y Harry Kane, quienes fueron muy importantes para la victoria ente México en el Estadio Azteca.

¿Qué pasaría con Kane y Bellingham?

Y es que ambos jugadores ya tienen un límite de tarjetas amarillas y en caso de que ante los noruegos puedan conseguir una más cada uno, se tendrían que perder el encuentro que sigue, en caso de clasificar, con el que pase del duelo entre Argentina y Suiza, por lo que si les tocara con la Albiceleste podrían incluso perder a sus figuras.

El problema es que no son los únicos, los otros dos que podrían perder en caso de llegar a las semifinales son Declan Rice y Nico O’Reilly, por lo que esto pone en predicamentos a Thomas Tuchel para el siguiente duelo, ya que viendo cómo pueden definir los noruegos, sería un riesgo descansar a cualquiera de los antes mencionados.

Publicidad

La opción que tendría el equipo inglés sería enfrentarse ante los noruegos con las ausencias de Kane y Bellingham por lo menos y en caso de que el duelo se le complique utilizarlos. Pero este sería un riesgo, mismo que es el hecho de que jueguen y que salgan amonestados para perderse así un posible duelo de Semifinales.

En síntesis