Muchos futbolistas están brillando en la Copa del Mundo y buscan quedarse con el título de goleo del torneo.

Se esperaba que el Mundial 2026 contagiara muchas emociones y eso es lo que está logrando el torneo. En cada edición de la Copa del Mundo hay grandes futbolistas que dejan su sello y que se pelean por ser el campeón de goleo de la competición.

Publicidad

Lionel Messi ha brillado en sus primeros dos partidos, a sus casi 39 años, al convertir un hattrick frente a Argelia y un doblete contra Austria. Pero Kylian Mbappé le respira en la nuca y también futbolistas como Erling Haaland y Harry Kane, entre otros, no se quedan atrás.

El campeón de goleo también dependerá de cuán lejos llegue cada selección. Argentina y Francia son dos de las principales candidatas, pero otros equipos también quiere avanzar hasta el final y se espera que la lucha por el campeón de goleo sea apasionante hasta lo último.

La tabla de goleo del Mundial 2026

# JUGADOR GOLES PJ 1 Lionel Messi 5 2 2 D. Undav 3 2 3 J. David 3 2 4 K. Mbappé 3 2 5 E. Haaland 2 1 6 H. Kane 2 1 7 A. Ueda 2 2 8 B. Brobbey 2 2 9 C. Gakpo 2 2 10 C. Larin 2 2