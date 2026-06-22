Se esperaba que el Mundial 2026 contagiara muchas emociones y eso es lo que está logrando el torneo. En cada edición de la Copa del Mundo hay grandes futbolistas que dejan su sello y que se pelean por ser el campeón de goleo de la competición.
Lionel Messi ha brillado en sus primeros dos partidos, a sus casi 39 años, al convertir un hattrick frente a Argelia y un doblete contra Austria. Pero Kylian Mbappé le respira en la nuca y también futbolistas como Erling Haaland y Harry Kane, entre otros, no se quedan atrás.
El campeón de goleo también dependerá de cuán lejos llegue cada selección. Argentina y Francia son dos de las principales candidatas, pero otros equipos también quiere avanzar hasta el final y se espera que la lucha por el campeón de goleo sea apasionante hasta lo último.
La tabla de goleo del Mundial 2026
|#
|JUGADOR
|GOLES
|PJ
|1
|Lionel Messi
|5
|2
|2
|D. Undav
|3
|2
|3
|J. David
|3
|2
|4
|K. Mbappé
|3
|2
|5
|E. Haaland
|2
|1
|6
|H. Kane
|2
|1
|7
|A. Ueda
|2
|2
|8
|B. Brobbey
|2
|2
|9
|C. Gakpo
|2
|2
|10
|C. Larin
|2
|2