Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

La tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé, Haaland y Kane luchan por el título de goleo

Muchos futbolistas están brillando en la Copa del Mundo y buscan quedarse con el título de goleo del torneo.

Lionel Messi, el capitán de Argentina
© Getty ImagesLionel Messi, el capitán de Argentina

Se esperaba que el Mundial 2026 contagiara muchas emociones y eso es lo que está logrando el torneo. En cada edición de la Copa del Mundo hay grandes futbolistas que dejan su sello y que se pelean por ser el campeón de goleo de la competición.

Lionel Messi ha brillado en sus primeros dos partidos, a sus casi 39 años, al convertir un hattrick frente a Argelia y un doblete contra Austria. Pero Kylian Mbappé le respira en la nuca y también futbolistas como Erling Haaland y Harry Kane, entre otros, no se quedan atrás.

El campeón de goleo también dependerá de cuán lejos llegue cada selección. Argentina y Francia son dos de las principales candidatas, pero otros equipos también quiere avanzar hasta el final y se espera que la lucha por el campeón de goleo sea apasionante hasta lo último.

La tabla de goleo del Mundial 2026

#JUGADORGOLESPJ
1Lionel Messi52
2D. Undav32
3J. David32
4K. Mbappé32
5E. Haaland21
6H. Kane21
7A. Ueda22
8B. Brobbey22
9C. Gakpo22
10C. Larin22
Ver también

Así quedó la tabla de máximos goleadores de la historia de los mundiales tras el doblete de Lionel Messi ante Austria

Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones