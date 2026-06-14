¿Cómo clasificó Curazao al Mundial 2026? Así llega el rival de Alemania por el Grupo E

Curazao ya hizo historia y ahora quiere que quede en anécdota. Va por otro capítulo glorioso, ahora ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

El caso de Curazao en la Copa del Mundo 2026 genera mucho entusiasmo en el público en general. Su presencia en el torneo más importante a nivel de selecciones no solo rompe cualquier pronóstico, sino que también instala a un debutante que se ganó el lugar en la cancha participando dentro de CONCACAF.

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Con una población cercana a 160 mil habitantes, Curazao se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a la justa mundialista, por encima de Islandia. Su estreno inmediato será exigente: su primer partido será nada menos que ante una Alemania cuatro veces campeona del mundo, dentro del Grupo E.

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La campaña de Curazao para clasificar al Mundial 2026:

Curazao no llegó de rebote ni por regalo del formato. Selló su boleto con el 0-0 ante Jamaica del 18 de noviembre de 2025, el resultado que cerró una eliminatoria impecable. En esos ocho partidos confirmados de su camino, terminó invicto, con 6 victorias, 2 empates y 0 derrotas: 23 goles a favor y apenas 3 en contra. A eso se le suma otro dato que explica por qué fue tan difícil de tumbar: en la ronda final recibió solo tres goles en seis partidos.

Los resultados que construyeron el boleto al Mundial 2026

Curazao 4-0 Santa Lucía

Haití 1-5 Curazao

Trinidad y Tobago 0-0 Curazao

Curazao 3-2 Bermudas

Curazao 2-0 Jamaica

Curazao 1-1 Trinidad y Tobago

Bermudas 0-7 Curazao

Jamaica 0-0 Curazao

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Curazao debuta en el Mundial 2026 contra Alemania:

Llega el momento de debutar en el Mundial. Alemania vs. Curazao se jugará este domingo 14 de junio de 2026, a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en el NRG Stadium de Houston. La nación que representa a CONCACAF comparte el Grupo E también con Ecuador y Costa de Marfil, quienes serán sus dos siguientes rivales en este campeonato. Sumar en el debut sería un alivio.

NRG Stadium de Houston espera por Alemania y Curazao (Getty Images)

Así llega Curazao al estreno mundialista:

Su último ensayo dejó una buena señal: Curazao venció 4-0 a Aruba en amistoso el 6 de junio de 2026. Antes de eso, la preparación también había mostrado golpes duros, con derrotas ante Escocia por 4-1, Australia por 5-1 y China por 2-0. La idea de juego está bastante clara: bloque bajo, orden táctico y desdobles por las bandas al contragolpe. No suena espectacular, pero sí incómodo para cualquiera que busque someterlo. Ya hicieron historia.

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En síntesis