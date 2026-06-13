Los 'Granaderos' quieren ser la revelación mundialista y aquí te contamos de qué modo se ganaron el lugar.

¿Y si dan el golpe? La Selección de Haití llega con poca prensa pero con una ilusión enorme al Mundial 2026, y detrás de una preparación que invita a la esperanza. Si bien le tocó uno de los grupos más difíciles por la jerarquía de sus contrincantes, el sueño estará intacto desde el momento en que comience a rodar el balón en el campo.

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Ni siquiera fueron beneficiados por la ampliación de cupos de la FIFA: Haití se ganó en buena ley su lugar. Para esta Copa del Mundo, sacaron pasaje por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF. En ese certamen clasificatorio superaron la segunda ronda, y en la tercera ronda ganaron su zona ante grandes rivales.

En esa última fase de las Eliminatorias CONCACAF, Haití dejó eliminados a Honduras, Costa Rica y Nicaragua, tres selecciones históricamente más fuertes que ella. De los seis partidos disputados contra esos equipos, ganaron tres, empataron dos y perdieron uno, sumando así 11 puntos de 18 posibles, dejando al escolta con 9 unidades.

Haití y una afición que acompaña a todos lados [Foto: Getty]

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La campaña de Haití para clasificar al Mundial 2026:

Estos fueron los resultados conseguidos por los “Granaderos” en la fase decisiva de las Eliminatorias del Caribe y Norteamérica:

Haití 0-0 Honduras – tercera ronda | primera fecha.

– tercera ronda | primera fecha. Haití 3-3 Costa Rica – tercera ronda | segunda fecha.

– tercera ronda | segunda fecha. Haití 3-0 Nicaragua – tercera ronda | tercera fecha.

– tercera ronda | tercera fecha. Haití 0-3 Honduras – tercera ronda | cuarta fecha.

– tercera ronda | cuarta fecha. Haití 1-0 Costa Rica – tercera ronda | quinta fecha.

– tercera ronda | quinta fecha. Haití 2-0 Nicaragua – tercera ronda | sexta fecha.

En la instancia anterior, Haití había clasificado a la tercera ronda como segundo de su zona, detrás de Curazao (que en la tercera ronda también sacó boleto al Mundial).

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Haití debuta en el Mundial 2026 contra Escocia:

En este nuevo Mundial 2026, Haití será parte del Grupo C, compartiendo grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. En tanto al primer juego, tendrá su estreno este sábado 13 de junio ante sus pares de Escocia, a las 19.00 horas del Centro de México. En la segunda fecha irá ante Brasil, y finalmente cerrará su participación ante Marruecos. ¿Podrán ser la revelación?

Haití venció a un equipo del Mundial 2026 antes del debut:

En la previa de su puntapié inicial en la Copa del Mundo, Haití humilló a Nueva Zelanda por ¡4-0! en un amistoso de puesta a punto para el torneo internacional de selecciones. Allí envió una advertencia a todos sus competidores, al pasar por arriba a un contendiente que estará también en el Mundial. Escocia no deberá subestimar a los centroamericanos.