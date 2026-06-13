¿Y si dan el golpe? La Selección de Haití llega con poca prensa pero con una ilusión enorme al Mundial 2026, y detrás de una preparación que invita a la esperanza. Si bien le tocó uno de los grupos más difíciles por la jerarquía de sus contrincantes, el sueño estará intacto desde el momento en que comience a rodar el balón en el campo.
Ni siquiera fueron beneficiados por la ampliación de cupos de la FIFA: Haití se ganó en buena ley su lugar. Para esta Copa del Mundo, sacaron pasaje por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF. En ese certamen clasificatorio superaron la segunda ronda, y en la tercera ronda ganaron su zona ante grandes rivales.
En esa última fase de las Eliminatorias CONCACAF, Haití dejó eliminados a Honduras, Costa Rica y Nicaragua, tres selecciones históricamente más fuertes que ella. De los seis partidos disputados contra esos equipos, ganaron tres, empataron dos y perdieron uno, sumando así 11 puntos de 18 posibles, dejando al escolta con 9 unidades.
Haití y una afición que acompaña a todos lados [Foto: Getty]
La campaña de Haití para clasificar al Mundial 2026:
Estos fueron los resultados conseguidos por los “Granaderos” en la fase decisiva de las Eliminatorias del Caribe y Norteamérica:
- Haití 0-0 Honduras – tercera ronda | primera fecha.
- Haití 3-3 Costa Rica – tercera ronda | segunda fecha.
- Haití 3-0 Nicaragua – tercera ronda | tercera fecha.
- Haití 0-3 Honduras – tercera ronda | cuarta fecha.
- Haití 1-0 Costa Rica – tercera ronda | quinta fecha.
- Haití 2-0 Nicaragua – tercera ronda | sexta fecha.
En la instancia anterior, Haití había clasificado a la tercera ronda como segundo de su zona, detrás de Curazao (que en la tercera ronda también sacó boleto al Mundial).
Haití debuta en el Mundial 2026 contra Escocia:
En este nuevo Mundial 2026, Haití será parte del Grupo C, compartiendo grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. En tanto al primer juego, tendrá su estreno este sábado 13 de junio ante sus pares de Escocia, a las 19.00 horas del Centro de México. En la segunda fecha irá ante Brasil, y finalmente cerrará su participación ante Marruecos. ¿Podrán ser la revelación?
Haití venció a un equipo del Mundial 2026 antes del debut:
En la previa de su puntapié inicial en la Copa del Mundo, Haití humilló a Nueva Zelanda por ¡4-0! en un amistoso de puesta a punto para el torneo internacional de selecciones. Allí envió una advertencia a todos sus competidores, al pasar por arriba a un contendiente que estará también en el Mundial. Escocia no deberá subestimar a los centroamericanos.