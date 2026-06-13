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Mundial 2026

¿Cómo clasificó Haití al Mundial 2026? Así llega el rival de Escocia por el Grupo C

Los 'Granaderos' quieren ser la revelación mundialista y aquí te contamos de qué modo se ganaron el lugar.

Haití busca ser la sorpresa del Mundial 2026.
© GettyHaití busca ser la sorpresa del Mundial 2026.

¿Y si dan el golpe? La Selección de Haití llega con poca prensa pero con una ilusión enorme al Mundial 2026, y detrás de una preparación que invita a la esperanza. Si bien le tocó uno de los grupos más difíciles por la jerarquía de sus contrincantes, el sueño estará intacto desde el momento en que comience a rodar el balón en el campo.

Ni siquiera fueron beneficiados por la ampliación de cupos de la FIFA: Haití se ganó en buena ley su lugar. Para esta Copa del Mundo, sacaron pasaje por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF. En ese certamen clasificatorio superaron la segunda ronda, y en la tercera ronda ganaron su zona ante grandes rivales.

En esa última fase de las Eliminatorias CONCACAF, Haití dejó eliminados a Honduras, Costa Rica y Nicaragua, tres selecciones históricamente más fuertes que ella. De los seis partidos disputados contra esos equipos, ganaron tres, empataron dos y perdieron uno, sumando así 11 puntos de 18 posibles, dejando al escolta con 9 unidades.

Haití y una afición que acompaña a todos lados [Foto: Getty]

Haití y una afición que acompaña a todos lados [Foto: Getty]

La campaña de Haití para clasificar al Mundial 2026:

Estos fueron los resultados conseguidos por los “Granaderos” en la fase decisiva de las Eliminatorias del Caribe y Norteamérica:

  • Haití 0-0 Honduras – tercera ronda | primera fecha.
  • Haití 3-3 Costa Rica – tercera ronda | segunda fecha.
  • Haití 3-0 Nicaragua – tercera ronda | tercera fecha.
  • Haití 0-3 Honduras – tercera ronda | cuarta fecha.
  • Haití 1-0 Costa Rica – tercera ronda | quinta fecha.
  • Haití 2-0 Nicaragua – tercera ronda | sexta fecha.

En la instancia anterior, Haití había clasificado a la tercera ronda como segundo de su zona, detrás de Curazao (que en la tercera ronda también sacó boleto al Mundial).

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Haití debuta en el Mundial 2026 contra Escocia:

En este nuevo Mundial 2026, Haití será parte del Grupo C, compartiendo grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. En tanto al primer juego, tendrá su estreno este sábado 13 de junio ante sus pares de Escocia, a las 19.00 horas del Centro de México. En la segunda fecha irá ante Brasil, y finalmente cerrará su participación ante Marruecos. ¿Podrán ser la revelación?

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Haití venció a un equipo del Mundial 2026 antes del debut:

En la previa de su puntapié inicial en la Copa del Mundo, Haití humilló a Nueva Zelanda por ¡4-0! en un amistoso de puesta a punto para el torneo internacional de selecciones. Allí envió una advertencia a todos sus competidores, al pasar por arriba a un contendiente que estará también en el Mundial. Escocia no deberá subestimar a los centroamericanos.

Martín Zajic
Martín Zajic
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