Brasil y Haití reeditarán esta tarde un encuentro que tiene un historial no tan extenso pero sí muy llamativo: todos los cruces entre sí acabaron en goleadas categóricas. Para la ‘Canarinha’, lo ideal sería que en el juego de este Mundial 2026 se mantenga la tendencia de siempre, pero tendrá que ratificarlo dentro del campo de juego.

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A lo largo de la historia, Brasil y Haití se han enfrentado en tan solo cuatro oportunidades, tres en amistosos internacionales y una por partido oficial. En ese total de encuentros, el ‘Scratch’ se impuso en todos y por cuatro goles o más. Hoy, el equipo de Carlo Ancelotti intentará volver a repetir un resultado de esas características.

Los 4 antecedentes entre Brasil y Haití antes del Mundial 2026:

Estos fueron todos los enfrentamientos entre la ‘Verdeamarella’ y los ‘Granaderos’ en la previa del duelo por el Grupo C de la Copa del Mundo:

Brasil 9-1 Haití | amistoso internacional – 1959.

| amistoso internacional – 1959. Brasil 4-0 Haití | amistoso internacional – 1974.

| amistoso internacional – 1974. Brasil 6-0 Haití | amistoso internacional – 2004.

| amistoso internacional – 2004. Brasil 7-1 Haití | Copa América Centenario – 2016.

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Brasil tiene buenos recuerdos contra Haití [Foto: Getty]

Brasil 9-1 Haití, por el amistoso internacional de 1959:

Esa vez, China marcó un póker a los 18, 44, 54 y 63 minutos de juego. Por otro lado, Germano anotó un hat-trick a los 2, 52 y 64 minutos. Roberto Rodrigues y Maranhao completaron la paliza a los 57 y 69 minutos. Gérard Delpeche descontó para Haití.

Brasil 4-0 Haití, por el amistoso internacional de 1974:

En aquella ocasión, Cajú abrió la cuenta a los 22 minutos, y Edu amplió la ventaja antes del entretiempo a los 30 minutos. En el complemento, Rivelino lo convirtió en goleada a los 50 minutos, y finalmente Marinho Chagas lo liquidó a los 59 minutos.

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Brasil 6-0 Haití, por el amistoso internacional de 2004:

En aquella oportunidad, Ronaldinho fue la gran figura del encuentro al marcar un triplete a los 33, 67 y 83 minutos del encuentro. Luego, Roger se prendió con un doblete a los 20 y 40 minutos. Nilmar decoró la victoria con su gol a los 87 minutos.

Brasil 7-1 Haití, por la Copa América Centenario 2016:

En ese último cruce, Philippe Coutinho anotó un hat-trick a los 14, 29 y 90 minutos. Renato Augusto hizo doblete a los 35 y 86 minutos. Gabriel Barbosa y Lucas Lima convirtieron a los 59 y 67 minutos. James Marcelín descontó a los 70 minutos.