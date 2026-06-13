La clasificación de Haití al campeonato de selecciones más importante del planeta tomó por sorpresa a muchos aficionados que siguen el torneo de la FIFA. La escuadra caribeña dirá presente en el Mundial 2026, en una participación de la que se desprenden muchos condimentos. La delegación que representará al país será algo para analizar de cerca.

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Así como sucede con otras naciones y cada vez con más frecuencia, los ‘Granaderos’ contarán con varios jugadores nacidos en el extranjero durante esta competición. Como tiende a buscarse con esta tradición que se ha vuelto más común, intentan elevar la calidad y el nivel de la plantilla y aumentar la competitividad colectiva.

Esta situación toma especial fuerza en el caso de Haití: más de la mitad del equipo no es haitiano de origen: 16 de los 26 convocados para el Mundial 2026 son provenientes del exterior. Son minoría los futbolistas que vestirán esta camiseta y tuvieron su natalicio en el territorio nacional, por lo que por ellos se tiene un cariño adicional.

De todos los representantes del seleccionado que nacieron fuera del país, 12 son de Francia, 2 de Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de Suiza, con predominio absoluto de los galos. Los restantes provienen de familias de Haití y por ello vivirán de otra manera y con otra pasión esta cita histórica para el país en grupos del Mundial 2026.

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Jean-Ricner Bellegarde, una de las figuras extranjeras de Haití [Foto: Getty]

Los 16 nacidos en el extranjero que jugarán para Haití en el Mundial 2026:

Alexandre Pierre (Francia)

(Francia) Dominique Simon (Francia)

(Francia) Duckens Nazon (Francia)

(Francia) Jean-Kevin Duverne (Francia)

(Francia) Jean-Ricner Bellegarde (Francia)

(Francia) Johny Placide (Francia)

(Francia) Josué Casimir (Francia)

(Francia) Lenny Joseph (Francia)

(Francia) Martin Experience (Francia)

(Francia) Ruben Providence (Francia)

(Francia) Wilson Isidor (Francia)

(Francia) Yassin Fortuné (Francia)

(Francia) Derrick Etienne Jr (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Duke Lacroix (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Josué Duverger (Canadá)

(Canadá) Keeto Thermoncy (Suiza)

El DT de Haití para el Mundial 2026, también nacido en el extranjero:

Así como ocurre con la mayor parte del plantel, el entrenador principal también es de origen francés: se trata de Sébastien Migné, nacido en La-Roche-sur-Yon, en Francia. El técnico galo tendrá la responsabilidad de dirigir a Haití en este Mundial 2026, empezando por el debut oficial de este sábado por la tarde ante Escocia.