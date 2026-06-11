La FIFA permite una sustitución adicional en caso de sospecha de conmoción cerebral, independiente de los cambios habituales. Este ajuste busca priorizar la salud del jugador y puede activar un cambio extra también para el rival.

La Copa del Mundo 2026 introducirá cambios fundamentales destinados a salvaguardar la integridad física de los futbolistas. La FIFA ha confirmado la aplicación de un reglamento que permite realizar sustituciones adicionales ante sospechas de conmoción cerebral.

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Gianni Infantino, presidente de FIFA (Getty Images)

Esta normativa, que busca equilibrar la salud de los atletas con la justicia deportiva, tendrá su estreno oficial en el certamen que organizarán de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México.

¿En qué consiste esta sustitución especial?

Esta regla permite un cambio extra cuando se presume que un jugador ha sufrido un traumatismo craneal o una lesión cerebral severa. Lo más relevante es que este movimiento no consume ninguna de las cinco sustituciones reglamentarias permitidas habitualmente en un encuentro.

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Por motivos de seguridad, cualquier jugador que sea retirado bajo este protocolo tiene estrictamente prohibido regresar al campo o participar en una eventual tanda de penales. Siempre que las condiciones lo permitan, el afectado deberá ser trasladado a los vestidores o a una unidad médica para su evaluación.

El propósito de la norma es eliminar la presión sobre los cuerpos técnicos, permitiéndoles priorizar la salud del deportista sin sacrificar una ventana de cambio táctico.

Normas y límites del protocolo para 2026

Según lo establecido en la Regla 3 para el Mundial 2026, las selecciones podrán realizar una única sustitución permanente por conmoción cerebral por partido. Este cambio es independiente del total de sustituciones que el equipo haya agotado hasta ese momento.

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Es importante destacar que esta sustitución no afecta las oportunidades de cambio regulares. Sin embargo, si un equipo decide realizar una sustitución estándar al mismo tiempo que la de conmoción cerebral, sí se le restará una oportunidad de cambio del cupo normal.

Equilibrio deportivo: Ventaja para el rival

Para evitar que esta regla sea utilizada como una ventaja estratégica, la FIFA ha implementado un sistema de simetría competitiva. Si un equipo activa el cambio por conmoción cerebral, el conjunto oponente recibe de forma automática la posibilidad de realizar un sustituto adicional y contará con una oportunidad extra para ejecutarlo.

Esta medida asegura que la competencia se mantenga justa y equilibrada, evitando que el uso de una regla de salud altere el balance táctico del juego en el torneo más importante del mundo.

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Activación y herramientas de diagnóstico

El protocolo puede activarse en el instante mismo en que ocurra el incidente o se sospeche de una lesión, ya sea tras una revisión médica en el césped o fuera de él. Incluso si un jugador ya había sido evaluado y regresado al juego, el cambio puede solicitarse posteriormente si aparecen síntomas.

Al decidir la sustitución, el equipo debe notificarlo al árbitro central o al cuarto asistente. La FIFA promueve el uso del sistema SCAT5, una herramienta clínica estandarizada que permite a los médicos analizar la memoria, el equilibrio y las funciones neurológicas del jugador de manera rápida y precisa.

Seguimiento médico y recuperación obligatoria

La atención no termina en el campo. La FIFA establece que el futbolista debe estar bajo vigilancia constante durante las primeras 24 horas. Las directrices sanitarias incluyen:

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Reposo cognitivo absoluto por un mínimo de 24 horas.

Prohibición de realizar cualquier actividad física entre las 24 y 48 horas posteriores al golpe.

Restricción de consumo de alcohol y de conducción de vehículos durante las primeras 72 horas.

Contexto normativo y transparencia

El cumplimiento de estas reglas en el Mundial 2026 contará con la supervisión de médicos independientes para garantizar el máximo rigor. Además, se mantiene la norma de que cualquier jugador asistido en el campo debe esperar un minuto fuera antes de reingresar, a menos que se trate de un golpe en la cabeza o una lesión grave.

Esta iniciativa se suma a otros cambios estructurales de la FIFA para el torneo, que incluyen ajustes en la fase de grupos y mejoras en el sistema del VAR y la disciplina deportiva.

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Impacto global en la seguridad del futbol

Aunque ligas como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga utilizan este sistema desde 2021, el Mundial 2026 será la plataforma definitiva para concienciar sobre los riesgos de los traumatismos craneales. La FIFA también lanzará una campaña mundial de sensibilización sobre los síntomas y el tratamiento de las conmociones, reafirmando su compromiso con la salud cerebral de los profesionales.

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