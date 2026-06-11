El mensaje del ex jugador del Tri en la previa del inicio del certamen internacional en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y los sueños de 48 equipos están en marcha. Los equipos ponen en marcha su sueño de ser campeones del mundo y todos buscarán la gloria el próximo 19 de julio. En el caso de México intentará hacerse fuerte en su casa y ante su gente.

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Y un jugador que quedó relegado de la Selección Mexicana para este torneo histórico para el Tri es, ni más ni menos que Hirving Lozano, que quedó afuera del certamen tras no tener continuidad en su equipo, San Diego FC de la MLS tras grandes diferencias con el entrenador y el equipo.

Con la noticia consumada de que no será parte del torneo, el jugador realizó un posteo en su cuenta de Instagram y envió un mensaje a los aficionados del combinado nacional y habló como un aficionado más tras ser partes de dos Mundiales al hilo entre 2018 y 2022.

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Así fue su mensaje: “Hoy me toca apoyar desde otro lugar, pero con el mismo orgullo y el mismo amor por México. Vestir esta camiseta significa hacer de millones de corazones uno solo por 90 minutos. Estamos orgullosos de ustedes @miseleccionmx Disfruten cada momento, compitan con el corazón y dejen todo en la cancha. Les deseo el mayor de los éxitos. Vamos México!!!!!“.

¿Cómo fue el ciclo de Hirving Lozano en la Selección Mexicana?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 30 años fue parte de 75 compromisos en los que fue titular en 53 de los mismos. Anotó 18 goles y asistió en 12 ocasiones. No logró obtener títulos con la selección mayor del conjunto nacional.

En síntesis

Hirving Lozano no jugará el Mundial 2026 por poca continuidad en San Diego FC.

no jugará el Mundial 2026 por poca continuidad en San Diego FC. Instagram fue la red social donde publicó su mensaje de apoyo a México.

fue la red social donde publicó su mensaje de apoyo a México. Dos Mundiales seguidos disputó el futbolista con la selección entre 2018 y 2022.