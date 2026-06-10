Descubre qué partidos aparecen en la grilla para esta jornada y cuáles de ellos serán transmitidos en México.

Este miércoles 10 de junio será una jornada de mucha ansiedad, tensión y expectativa para la afición del futbol en general: será el último día previo al Mundial 2026. Desde temprano, comenzará la cuenta regresiva para el arranque de esta nueva Copa del Mundo, y con ello, todas las emociones que se saltan del corazón a la piel.

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Curiosamente, a 24 horas del inicio de la competencia de selecciones más importante del planeta, todavía se jugarán varios amistosos internacionales. Si bien también jugarán algunos países que no estarán en la cita mundialista, lo cierto es que otros que sí participan también verán acción. Habrá buenas propuestas para ver.

Entre lo más llamativo de la oferta deportiva de este miércoles, se impone la presentación de Cristiano Ronaldo, en su último partido antes de debutar en el Mundial 2026. Antes de la que será la despedida de CR7 de la Copa del Mundo, Portugal tendrá un amistoso final de preparación. También jugará Inglaterra, otra potencia europea y favorita al titulo.

CR7 y una última función pre Copa del Mundo [Foto: Getty]

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Los amistosos internacionales de HOY miércoles 10 de junio previo al Mundial 2026:

Este miércoles se disputarán cinco partidos de carácter amistoso entre países, de los cuales en la gran mayoría habrá presencia de selecciones mundialistas:

Pakistán vs. Afganistán: 10.00 horas – sin TV.

10.00 horas – sin TV. Portugal vs. Nigeria: 13.45 horas por SKY Sports.

13.45 horas por SKY Sports. Inglaterra vs. Costa Rica: 14.00 horas por SKY Sports.

14.00 horas por SKY Sports. Bolivia vs. Argelia: 14.00 horas – sin TV.

14.00 horas – sin TV. Irán vs. Granada: 19.00 horas – sin TV.

Qué otros partidos ver HOY miércoles 10 de junio por TV en México:

Además de los amistosos internacionales de antesala del Mundial 2026, sólo aparecen otros dos juegos en agenda dentro de la grilla del suelo mexicano:

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Segunda División de España:

Málaga vs. Las Palmas: 13.00 horas por SKY Sports.

MLS Next Pro: