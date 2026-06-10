¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional?

Portugal se mide ante Nigeria en su última prueba antes de su debut ante RD Congo por la fase de grupos del Mundial 2026.

Portugal afronta este miércoles su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026, cuando se mida ante Nigeria en un partido de preparación que sirve como prueba final para el equipo de Cristiano Ronaldo que sueña con su primera Copa del Mundo.

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El encuentro comenzará a las 13:45 hs de México y se disputará en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria, un escenario habitual para compromisos internacionales del seleccionado portugués.

Nigeria, por su parte, intentará aprovechar la oportunidad para medirse ante una potencia europea y ajustar su propio funcionamiento pensando en el futuro ya que no estarán en el Mundial tras quedarse fuera durante las eliminatorias de su continente.

Datos del Estádio Dr. Magalhães Pessoa

El Estádio Dr. Magalhães Pessoa es un recinto deportivo ubicado en Leiria, Portugal, construido como una de las sedes utilizadas durante la Eurocopa 2004 organizada en el país.

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Fue diseñado por el arquitecto Tomás Taveira y se inauguró en los primeros años de la década del 2000, destacando por su estilo moderno y su estructura abierta. El estadio cuenta con una capacidad aproximada de 23.888 espectadores, además de una pista de atletismo que rodea el campo de juego y tribunas con asientos de distintos colores.

Actualmente es utilizado principalmente por el club União de Leiria, además de recibir partidos de la selección portuguesa y otros eventos deportivos de relevancia internacional.

En sintesis

Portugal y Nigeria se enfrentarán este miércoles en su último partido amistoso de preparación.

se enfrentarán este miércoles en su último partido amistoso de preparación. El astro Cristiano Ronaldo está confirmado en la alineación titular de la selección portuguesa.

está confirmado en la alineación titular de la selección portuguesa. El partido se disputará hoy en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.