La Selección Mexicana anunció este domingo la convocatoria oficial con los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026.

La Selección Mexicana tiene el deseo de hacer un gran Mundial considerando que muchos partidos los jugará en casa. El Tri viene de quedar eliminado en la Fase de Grupos en Qatar 2022 y busca darle una alegría a todos los aficionados que asistirán a los juegos.

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Para cumplir con el objetivo de intentar llegar por primera vez en la historia a cuartos de final, la Federación Mexicana de Futbol contrató a Javier Aguirre, un hombre de experiencia y trayectoria. Después de dos años de ciclo, el Tri llega preparado.

La Selección Mexicana anunció este domingo la nómina oficial con los 26 futbolistas que representarán al país. Es una convocatoria que mezcla jugadores de jerarquía y trayectoria con futbolistas de gran actualidad y otros jóvenes con mucho potencial. Chivas es el equipo que más nombres aporta a la lista.

Los equipos que más jugadores aportan en el Tri

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González son los cinco futbolistas que representarán a Chivas en el Mundial 2026. El Rebaño fue uno de los mejores clubes de la Liga MX en la etapa regular y el Vasco confía en ellos.

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Armando González, una de las figuras de Chivas (Getty Images)

Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado ya tienen más trayectoria en la Selección Mexicana, mientras que Brian Gutiérrez en el centro del campo y la ‘Hormiga’ González, por su capacidad goleadora en el último año, se metieron en la convocatoria de la Selección Mexicana.

Raúl Rangel y Roberto Alvarado pueden ser posibles titulares del Tri al menos en el comienzo del Mundial y después habrá que esperar al rendimiento global del equipo. Recordemos que la Selección Mexicana debuta el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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En segundo lugar queda Toluca, que aporta dos futbolistas en la nómina del Tri para el Mundial 2026. Alexis Vega y Jesús Gallardo han formado parte del ciclo de Javier Aguirre desde el inicio y no sorprende su confirmación en la lista de la Selección Mexicana.

Luego otros equipos mexicanos aportan un jugador como Cruz Azul (Erik Lira), América (Israel Reyes), Pumas (Guillermo Martínez), Xolos (Gilberto Mora) y Santos Laguna (Carlos Acevedo).

En síntesis

El entrenador Javier Aguirre anunció este domingo la lista oficial de 26 futbolistas de México.

Chivas es el equipo que más nombres aporta aportando cinco jugadores al Tri.

Toluca es el segundo club que más aporta con dos futbolistas.