El juez belga del compromiso entre las Águilas del Cartago y los Samuráis Azules portará un parche especial en su uniforme.

Por la Jornada 2 del Grupo F del Mundial 2026, Túnez y Japon se miden este sábado 20 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Ambos conjuntos buscarán su primera victoria en el certamen internacional.

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Pese a que la actividad del certamen internacional no para, existe un detalle del partido que cerrará la jornada sabatina que no pasará desapercibido. Y es que este duelo entre africanos y asiáticos será ni más ni menos que el N° 1000 del certamen.

Y a este hito estadístico la FIFA no lo dejará pasar con un detalle que le hará lucir al árbitro rumano Istvan Kovacs. En un video compartido por la FIFA en sus redes sociales, en el mismo aparece Pierluigi Collina, Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, otorgando el uniforme que vestirá el juez en el cotejo, donde se aprecia detalles en dorado en el uniforme y un parche especial en una de las mangas de la camiseta.

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En el mismo el ex árbitro comentó: “Partido 1000, el partido número 1000. Quizás no sepan que este partido, Japón vs. Túnez, es un partido muy, muy especial porque es el milésimo partido, el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA“.

Y continuó: “Así que imagínense ser el árbitro de este partido tan, tan particular. Ser el árbitro de este partido, por supuesto, merece algo especial. Como pueden ver, algo con dorado, redondo. Así que las rayas son en dorado. Y el parche en dorado, partido número 1000“.

A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

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¿Qué partidos son considerados centenas mundialistas en la historia del torneo?

Partido 100: Austria 3-1 Uruguay (Suiza 1954)

Partido 200: Inglaterra 4-2 Alemania Federal (Inglaterra 1966)

Partido 300: Italia 1-0 Austria / Alemania Federal 2-2 Países Bajos (Argentina 1978)

Partido 400: Argentina 1-0 Uruguay (México 1986)

Partido 500: Argentina 0-2 Bulgaria / Grecia 0-2 Nigeria (Estados Unidos 1994)

Partido 600: Francia 0-0 Uruguay (Corea-Japón 2002)

Partido 700: España 1-3 Francia (Alemania 2006)

Partido 800: Alemania 2-2 Ghana (Brasil 2014)

Partido 900: Francia 4-2 Croacia (Rusia 2018)

Partido 1000: Túnez vs. Japón (México/EE.UU./Canadá 2026)

En síntesis