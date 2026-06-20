Hervé Renard dirige a Túnez en el Mundial 2026: perfil, actualidad y pasado del entrenador francés

El técnico francés acaparó los reflectores por una razón muy concreta: tomó las riendas de Túnez en plena Copa del Mundo, después de una goleada durísima y a horas de su primer examen ante Japón.

Hervé Renard toma relevancia por la urgencia del contexto. Túnez cambió de entrenador en pleno Mundial 2026 después de la derrota 5-1 ante Suecia en su debut del Grupo F, y el siguiente partido ya lo tiene encima: será este sábado 20 de junio a las 22:00 horas de México, en el Estadio Monterrey.

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Hoy, su nombre dejó de ser solo un dato de currículum para convertirse en una noticia inmediata del torneo. La selección tunecina llega al cruce contra Japón en el 4º lugar del grupo, con 0 puntos, golpeada por el arranque y con muy poco margen de reacción.

Japón, por su parte, marcha 3º con 1 punto, así que el foco sobre Hervé Renard está en su llegada inmediata al banquillo tunecino. Túnez recurrió a un técnico con experiencia mundialista para intentar corregir el rumbo sobre la marcha.

Perfil de Hervé Renard, entrenador de Túnez

Hervé Renard llegó a Túnez como relevo de emergencia en pleno Mundial 2026. Su figura destaca menos por su presentación institucional y más por el momento en que aterrizó: después de un 5-1 contra Suecia y con el partido ante Japón ya marcado como una prueba decisiva para seguir con vida en el Grupo F.

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El técnico francés asumió con una tarea inmediata y muy concreta. Túnez necesitaba una reacción rápida tras quedar en el fondo de su grupo, y por eso apostó por un entrenador acostumbrado a escenarios de alta presión, ciclos cortos y selecciones nacionales.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Hervé Renard?

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1968.

30 de septiembre de 1968. Lugar de nacimiento: Aix-les-Bains, Francia.

Aix-les-Bains, Francia. Edad actual: 57 años.

57 años. Nacionalidad: francesa.

Hervé Renard nació en Aix-les-Bains y hoy aparece en el torneo como un entrenador francés de 57 años. Ese dato biográfico funciona como ficha básica, porque lo que lo pone bajo los reflectores es su llegada exprés al banquillo de Túnez.

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La trayectoria de Hervé Renard que explica su peso en selecciones

La credencial más fuerte de Hervé Renard para este momento es muy clara: el duelo ante Japón representa, de acuerdo con lo reportado por The National, su tercer Mundial consecutivo con tres selecciones distintas. Estuvo con Marruecos en Rusia 2018, con Arabia Saudita en Qatar 2022 y ahora aparece al frente de Túnez en 2026.

Ese recorrido explica por qué Túnez fue a buscar a un entrenador que ya conoce la presión de una fase de grupos y de decisiones tomadas al límite.

En Qatar 2022, Renard dirigió a Arabia Saudita en la victoria sobre la Argentina de Lionel Messi en fase de grupos, uno de los golpes más recordados de aquella Copa del Mundo. Por eso su nombre conserva peso cuando una selección necesita reacción inmediata y experiencia en grandes escenarios.

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Hervé Renard se hizo cargo de la selección de Túnez tras la primera fecha del Mundial. (GETTY IMAGES)

El camino de Hervé Renard con Túnez rumbo a su debut en el Mundial 2026

La llegada de Hervé Renard a Túnez se produjo en plena urgencia. Transfermarkt lo registra como entrenador de la selección desde el 16 de junio de 2026, mientras que The National reportó que fue nombrado esa misma semana después de que Sabri Lamouchi fuera despedido tras la goleada 5-1 ante Suecia en el arranque del Grupo F.

Ese cambio no quedó planteado como un proyecto de largo plazo. The National informó que Renard fue designado hasta el final del torneo, y que la Federación Tunecina indicó que empezaría sus funciones de inmediato.

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El calendario explica por qué su aterrizaje llamó tanto la atención. Túnez cayó ante Suecia el 14 de junio, enfrenta a Japón este 20 de junio en Monterrey y después jugará ante Países Bajos el 25 de junio. Renard recibió al equipo en pleno Mundial y con poco margen de maniobra.

¿Qué se espera de Hervé Renard con Túnez ante Japón y en el Grupo F?

La expectativa alrededor de Hervé Renard es bastante clara y también realista: ordenar a Túnez rápido. No se trata de prometer una transformación total en unos cuantos días, sino de darle una respuesta competitiva a un equipo que llega al partido contra Japón en el 4º lugar del Grupo F, con 0 puntos y diferencia de goles de -4.

Japón arranca esa jornada como 3º con 1 punto. Después del 5-1 ante Suecia, cualquier mejora inmediata pasa primero por recuperar el orden táctico, bajar el desorden del debut y sostener al equipo dentro del torneo el mayor tiempo posible.

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La racha reciente de Túnez ayuda a entender la magnitud del reto. Antes de enfrentar a Japón, el equipo venía de perder 5-0 ante Bélgica, caer 1-0 con Austria, empatar 0-0 frente a Canadá y vencer 1-0 a Haití, además del golpe más reciente contra Suecia. El escenario que recibió Renard es el de una selección que necesita una reacción inmediata.

Como panorama probable para ese partido, Túnez apunta a presentarse con Aymen Dahmen; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri; Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, Elias Achouri; y Firas Chaouat, sin bajas listadas. Ese dato también refuerza algo importante: Hervé Renard tendrá que trabajar con lo que hay y hacerlo sobre la marcha.

En síntesis

Hervé Renard asumió como nuevo entrenador de Túnez en pleno Mundial 2026.

asumió como nuevo entrenador de Túnez en pleno Mundial 2026. El técnico Hervé Renard debutará este sábado 20 de junio ante Japón en Monterrey.

debutará este sábado 20 de junio ante Japón en Monterrey. La selección de Túnez marcha en el cuarto lugar del Grupo F con cero puntos.