Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Sudamericanas

Sigue la definición del repechaje al Mundial 2026 entre Venezuela y Bolivia EN VIVO: así está la tabla de posiciones

La Vinotinto recibe a Colombia y la Verde hace lo propio ante Brasil. Ambos se jugarán su última chance de acceder a la repesca rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Por Juan Ignacio Barbieri

Venezuela se ubica 7° con 18 puntos, y en zona de repechaje, mientras que Bolivia suma 17.
© Getty Images-especialVenezuela se ubica 7° con 18 puntos, y en zona de repechaje, mientras que Bolivia suma 17.

La última jornada de la Eliminatorias Sudamericanas se desarrollará este martes 9 de septiembre. Con sus seis clasificados directos ya confirmados, todo pasa por saber quién se quedará con la plaza que otorga un boleto rumbo al repechaje, lugar para el cual hay dos candidatos: Venezuela y Bolivia.

Por un lado, la Vinotinto recibirá a la ya clasificada Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, mientras que Bolivia será local en el Estadio Municipal El Alto, a más de 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, frente a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti, que también se aseguró su lugar en la Copa del Mundo. Ambos encuentros comenzarán a las 17:30 horas del centro de México.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas EN VIVO

Publicidad

¡COMIENZA LA COBERTURA!

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de Bolavip México  de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que tendrá a Venezuela y Bolivia luchando por un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Vinotinto recibirá a Colombia en Maturín, mientras que La Verde será local de Brasil en El Alto.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos por Eliminatorias?
Conmebol

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos por Eliminatorias?

¿Por qué no juega Neymar en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Neymar en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Qué pasa si Bolivia pierde, empata o gana con Brasil
Conmebol

Qué pasa si Bolivia pierde, empata o gana con Brasil

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana
Selección Mexicana

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo