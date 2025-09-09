La última jornada de la Eliminatorias Sudamericanas se desarrollará este martes 9 de septiembre. Con sus seis clasificados directos ya confirmados, todo pasa por saber quién se quedará con la plaza que otorga un boleto rumbo al repechaje, lugar para el cual hay dos candidatos: Venezuela y Bolivia.

Por un lado, la Vinotinto recibirá a la ya clasificada Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, mientras que Bolivia será local en el Estadio Municipal El Alto, a más de 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, frente a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti, que también se aseguró su lugar en la Copa del Mundo. Ambos encuentros comenzarán a las 17:30 horas del centro de México.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas EN VIVO