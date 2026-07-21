Este martes 21 de julio, Cruz Azul se reencontará con sus aficionados luego del título conseguido en la Liguilla del torneo pasado, en una jornada de celebración y expectativa. Del otro lado del campo estará Puebla, que también ganó en su estreno y buscará mantener las sensaciones positivas iniciales y derrotar al campeón defensor.

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Uno de los condimentos principales que tuvo la antesala del compromiso fue la problemática por la sede que no se definió hasta último momento. Pese a que hubo suficiente tiempo para dirimir cuál sería el estadio que albergara el juego entre celestes y blanquiazules, la definición se hizo esperar. Hoy se medirán en donde más querían.

Tras varias semanas de discusiones, negociaciones y tensión, finalmente todo quedó firmado y el Estadio Azteca será el anfitrión del encuentro entre Cruz Azul y Puebla. El “Coloso de Santa Úrsula” recibirá esta tarde su primer partido desde la Copa del Mundo, más precisamente desde la dolorosa eliminación de México con Inglaterra.

La cronología del conflicto por el estadio de Cruz Azul vs. Puebla:

A principios de mes, el plan de La Máquina era volver al Banorte pero la Liga MX no lo autorizaba todavía. Además, los trascendidos mediáticos que surgían desde la cúpula apuntaba a un pesimismo respecto a la recepción de las autoridades. De ese modo, el club comenzó a buscar alternativas ante una negativa para el Apertura 2026.

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Ante este escenario, el Ciudad de los Deportes fue la primera opción que analizó la directiva de Cruz Azul, con una solicitud de cambio de sede de por medio según prensa celeste. No obstante, la posibilidad de retornar al Estadio Azul quedó descartada tras varios días de rumores en torno a la presunta chance latente.

Cruz Azul recibe a Puebla, pero hoy en CDMX [Foto: Getty]

Posteriormente, se llegó a mencionar a La Corregidora como potencial competidor para quedarse con los partidos de local de Cruz Azul allí en Querétaro. Con la autorización de la Liga MX que todavía no llegaba a las oficinas de La Noria, todo se prestaba para un escenario distinto al Estadio Azteca para el estreno.

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Finalmente, a pocos días del juego ante Puebla, los altos mandos del futbol mexicano enviaron la aprobación y el Azteca quedó confirmado como nueva casa del cuadro celeste. De este modo, este martes por la tarde el imponente recinto de Ciudad de México reabrirá sus puertas post-Mundial para recibir este partidazo.