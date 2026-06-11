Cuál es el clima en Guadalajara en Corea del Sur vs. Republica Checa por el Mundial 2026: temperatura y pronóstico

Conocé cuál será la temperatura, las probabilidades de lluvia y el pronóstico completo para el partido entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026.

Corea del Sur y República Checa se enfrentarán este jueves 11 de junio por el segundo partido del Grupo A, en una jornada que marcará el comienzo del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara desde las 20:00 hs (hora de la Ciudad de México).

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Luego del México vs. Sudáfrica, los aficionados ya están esperando el debut de ambas selecciones, el clima también jugará su papel en una de las primeras noches de acción de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Cómo estará el clima en Guadalajara para Corea del Sur vs. República Checa

De acuerdo con el pronóstico para las 20:00 hs (CDMX), momento en el que comenzará el encuentro, se espera una temperatura de 24°C y un cielo parcialmente nublado.

Clima en Guadalajara (The Weather Channel)

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Además, la probabilidad de precipitaciones será de apenas 10%, por lo que no se esperan lluvias que puedan afectar el desarrollo del partido. El viento alcanzará una velocidad de 9 km/h y la humedad se ubicará en torno al 58%.

Pronóstico para el inicio del partido

Temperatura: 24°C

Sensación térmica: 24°C

Estado del cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 10%

Cantidad de lluvia: 0 mm

Viento: 9 km/h

Humedad: 58%

Nubosidad: 34%

Índice UV: 0 de 11

Todo indica que Guadalajara tendrá una noche agradable para recibir uno de los primeros encuentros del Mundial 2026, con condiciones climáticas favorables tanto para los jugadores como para los espectadores que asistirán al Estadio Akron.

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