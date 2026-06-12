Cuál es el clima en Toronto en Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: temperatura y pronóstico

Entérate de cómo será el estado de la naturaleza al momento de desarrollarse uno de los encuentros más esperados de la competencia.

Está todo listo para que continúe la Copa del Mundo 2026. Este viernes tendrán su estreno oficial Canadá y Bosnia en un compromiso correspondiente al Grupo B. Desde las 13:00hs del Centro de México, el balón comenzará a rodar en Toronto y a continuación te contamos los detalles meteorológicos de la jornada en Norteamérica.

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Cómo estará el clima en Toronto para Canadá vs. Bosnia

La gran noticia para los amantes del deporte y los encargados de la organización es que el clima acompañará de forma más que positiva. Para el momento del inicio del encuentro, 15:00hs local, se espera una temperatura ideal de 26 grados Celsius, con una nubosidad casi ínfima y sin probabilidades de lluvia, dejando el escenario bajo un sol radiante.

Así estará el clima en Toronto al momento del inicio del partido. (CAPTURA DE PANTALLA)

Temperatura: 26°C

Sensación térmica: 27°C

Estado del cielo: soleado

Probabilidad de lluvia: 0%

Cantidad de lluvia: 0 mm

Viento: 24 km/h

Humedad: 47%

Nubosidad: 2%

Índice UV: 7 de 11

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La particularidad del caso es que el famoso cooling break, momento en el que se interrumpe cada mitad para beber agua y recibir indicaciones técnicas, se mantiene intacto. A pesar de no vivir un calor intenso, por cuestiones organizativas y publicitarias, el encuentro en Toronto será interrumpido sin excepción.

Canadá clasificó al Mundial por su posición de organizador, por lo que no tuvo que disputar las Eliminatorias buscando la clasificación a la tan ansiada cita. Por su parte, Bosnia logró la épica y terminó eliminando a Italia en el repechaje a principios de año.

En síntesis

Canadá y Bosnia se enfrentarán este viernes en Toronto por la Copa del Mundo 2026.

se enfrentarán este viernes en Toronto por la Copa del Mundo 2026. El partido iniciará a las 13:00hs del Centro de México bajo un cielo soleado.

del Centro de México bajo un cielo soleado. El encuentro tendrá una temperatura de 26°C y no hay probabilidad de lluvia.