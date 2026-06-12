Cuál es el clima en Toronto en Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026: temperatura y pronóstico

Está todo listo para que continúe la Copa del Mundo 2026. Este viernes tendrán su estreno oficial Canadá y Bosnia en un compromiso correspondiente al Grupo B. Desde las 13:00hs del Centro de México, el balón comenzará a rodar en Toronto y a continuación te contamos los detalles meteorológicos de la jornada en Norteamérica.
Cómo estará el clima en Toronto para Canadá vs. Bosnia
La gran noticia para los amantes del deporte y los encargados de la organización es que el clima acompañará de forma más que positiva. Para el momento del inicio del encuentro, 15:00hs local, se espera una temperatura ideal de 26 grados Celsius, con una nubosidad casi ínfima y sin probabilidades de lluvia, dejando el escenario bajo un sol radiante.
Así estará el clima en Toronto al momento del inicio del partido. (CAPTURA DE PANTALLA)
- Temperatura: 26°C
- Sensación térmica: 27°C
- Estado del cielo: soleado
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Cantidad de lluvia: 0 mm
- Viento: 24 km/h
- Humedad: 47%
- Nubosidad: 2%
- Índice UV: 7 de 11
La particularidad del caso es que el famoso cooling break, momento en el que se interrumpe cada mitad para beber agua y recibir indicaciones técnicas, se mantiene intacto. A pesar de no vivir un calor intenso, por cuestiones organizativas y publicitarias, el encuentro en Toronto será interrumpido sin excepción.
Canadá clasificó al Mundial por su posición de organizador, por lo que no tuvo que disputar las Eliminatorias buscando la clasificación a la tan ansiada cita. Por su parte, Bosnia logró la épica y terminó eliminando a Italia en el repechaje a principios de año.
Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- Canadá y Bosnia se enfrentarán este viernes en Toronto por la Copa del Mundo 2026.
- El partido iniciará a las 13:00hs del Centro de México bajo un cielo soleado.
- El encuentro tendrá una temperatura de 26°C y no hay probabilidad de lluvia.