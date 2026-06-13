Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

La actividad del Mundial no detiene su ritmo. Este sábado por la tarde-noche mexicana se enfrentan Haití y Escocia por la primera jornada del Grupo C con la misión de ganar y comenzar con el pie derecho. A continuación, te contamos cómo sintonizar el compromiso.
La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.
Haití y Escocia forman parte del mencionado Grupo C junto a Brasil y Marruecos, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.
¿Cómo ver el partido en México?
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigosports
- Argentina: Dsports, TyC Sports, Flow
- Sudamérica: DSports
- España: DAZN
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
En síntesis
- Haití y Escocia debutan este sábado por la primera jornada del Grupo C mundialista.
- ViX Premium transmitirá en exclusiva este partido por streaming en el territorio mexicano.
- Brasil y Marruecos completan el Grupo C que integran ambas escuadras en el torneo.