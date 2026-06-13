Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

La actividad del Mundial no detiene su ritmo. Este sábado por la tarde-noche mexicana se enfrentan Haití y Escocia por la primera jornada del Grupo C con la misión de ganar y comenzar con el pie derecho. A continuación, te contamos cómo sintonizar el compromiso.

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La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.

Haití y Escocia forman parte del mencionado Grupo C junto a Brasil y Marruecos, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.

¿Cómo ver el partido en México?

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

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En síntesis