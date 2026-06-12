¿Dónde y en qué estadio juegan Canadá vs. Bosnia por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Este viernes 12 de junio se llevan a cabo dos partidos en la Copa del Mundo, ambos correspondientes al Grupo B.

Este viernes 12 de junio se llevan a cabo dos partidos del Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Canadá y a Bosnia. Antes del encuentro se realizará la segunda ceremonia inaugural debido a que participa uno de los tres anfitriones.

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Después de los triunfos de México ante Sudáfrica y de Corea del Sur contra República Checa de ayer, este viernes se disputan los dos juegos del Grupo B. Canadá buscará conseguir un triunfo frente a Bosnia en un estadio en su propio país.

Los detalles del Estadio Nacional de Canadá

Canadá y Bosnia se enfrentan hoy en el Estadio de Toronto, como lo denomina la FIFA en la Copa del Mundo 2026, aunque el recinto es llamado BMO Field por cuestiones de patrocinio y también el lugar es conocido como el Estadio Nacional de Canadá.

El estadio fue inaugurado en mayo de 2007 y fue construido para albergar el Mundial Sub-20 de aquel año ya que Canadá fue el país anfitrión. También el recinto fue utilizado para que Toronto FC debute oficialmente como el primer equipo canadiense en la MLS.

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Un partido de la MLS en el Estadio de Toronto (Getty Images)

El Estadio de Toronto inicialmente tenía capacidad para unos 20 mil espectadores aproximadamente. Luego el recinto fue remodelado para alojar a 30 mil personas y finalmente este número se estiró temporalmente a más de 45 mil espectadores mediante tribunas modulares para cumplir los requisitos de este Mundial 2026.

En esa edición del Mundial Sub-20 el campeón fue Argentina, un plantel albiceleste que tenía en sus filas por ejemplo a Sergio ‘Kun’ Agüero y a Ángel Di María, entre otras figuras. Además de partidos de futbol, el Estadio Nacional de Canadá es sede de otros deportes.

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Por ejemplo los Toronto Argonauts, equipo de futbol americano de Canadá, juega sus partidos como local allí. La selección local de rugby también disputa sus encuentros en dicho estadio. En el recinto no se realizan muchos shows musicales por normativas municipales de ruido debido a la zona residencial en la que se encuentra.

En síntesis